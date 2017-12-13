ÖNCE 105 SONRA 62 KİLOGRAM: KACEY LAUCHNOR





25 yaşındaki Kacey Lauchnor, ailesinin pek de akıl kârı olmayan beslenme alışkanlıklarıyla büyümüş. “Sebze yiyeceksek peynirle kaplayıp yerdik” diyor. Utah’ta grafik tasarımcı olarak çalışan Kacey, bu alışkanlıklarına üniversite yıllarında da devam etmiş, bunlara ek olarak şuursuzca yediği çikolata ve cipsler yüzünden kilo almış.

2012 yılında evlendikten kısa bir süre sonra, eşi gece mesaisi olan bir şirkette çalışmaya başlamış. Eşinin şirkette kaldığı gecelerde (bdeu oldukça sık oluyormuş), Kacey can sıkıntısını gidermek için pizza ya da peynirli makarnaları mideye indiriyormuş. 167 cm boyundaki genç kadın, bir yıl içinde 105 kiloya çıkmış. “Kilo aldığımı biliyordum fakat hâlâ şişman olmadığımı düşünüyordum” diyor.

Değişim

Kocasının da ondan aşağı kalır yanı yokmuş. O da 142 kiloya ulaşmış, ikili adeta balon gibi şişiyormuş. Uyanışı ise, eşi fazla kilolarından dolayı sağlık sigortası tarafından reddedilince yaşamışlar. Kacey, “Bu adeta yüzüme bir tokat gibi çarptı” diyor. Karı-koca nihayet kendilerine gelerek, acilen kilo vermeleri gerektiğine karar vermişler.

Yaşam Tarzı

Bir egzersiz videoları sitesinde gördükleri reklamdan sonra Kacey ve eşi, 15 dakika ile bir saat arasında değişen günlük bir egzersiz programına kaydolmuş. Kacey, “İlk başta çok zordu ama eğlenceliydi” diyor. “Hep farklı şeyler yapıyorduk: Kardiyo, lunge, squat, kickboks…” Beslenme alışkanlıklarını da çift olarak yeniden ele almışlar: “Kilerimizi temizledik; alkol ve şeker eklenmiş gıdaların hepsini attık. Bunların yerine yağsız et, tam tahıllı gıdalar, kurutulmuş sebzeler ve humus gibi sağlıklı atıştırmalıkları stokladık.” 2014’ün Ocak ayında Kacey 13 kilo vermiş; kendini inanılmaz hissediyormuş. Daha iyisini yapmaya karar vermiş ve yüksek yoğunluklu egzersizlerin karışımından oluşan Crossfit benzeri egzersizler yapmış. Yazın sonunda da yerel bir tarım grubuna katılmış ve yemek pişirmeyi öğrenmiş. “Bu benim için çok yeni bir şeydi. Daha önce hiç pancarım olmamıştı, buna inanabiliyor musun? Pancar lezzetli bir şeymiş!” diyor. Kacey, Ağustos’a kadar 70’li kiloların altına inmiş ve kış tatilinden önce de şu ana kadar hatırladığı en düşük kilosu olan 63’ü tartıda görmüş. (Bu arada eşi de onunla birlikte 38 kilo vermiş.)

Ödülü

Kacey, aynadaki yansımasını gördüğünde kendindeki gücü keşfettiğini söylüyor: “Neredeyse şu anki ağırlığım kadar kiloyu üzerimden attım. Kollarıma bakıyorum ve biseplerim var diye düşünüyorum! Bu müthiş bir şey.” Boş zamanlarında, kiloluyken yapmayı asla düşünemeyeceği tırmanma, snowboard ve yoga gibi hobilerle uğraşıyor. Ve tabii ki alışverişe çıkıyor: “Skinny jean’lere bayılıyorum!”

Kacey’in İpuçları

Planını yaz. “İrade anlık olarak kontrol edilemez. Daima ne yiyeceğine önceden karar ver (öğle yemeğinde ne yiyeceğin gibi). Böyle yaparsan anlık geçici çözümlere ihtiyacın olmaz.”

Seni neyin tok hissettirdiğini anla. “Ben yemekleri daha yavaş yemeye odaklandığımda, doğal olarak durmam gereken noktayı fark etmeye başladım.”

Seveceğin bir egzersiz bul. “Egzersiz yapmak sana eziyet gibi geliyorsa başka bir şeyler dene.”

Ne Kadar Yiyebilirsin?

Keyfini kaçırdığımız için üzgünüz ama gerçekleri söylemek zorundayız. Bir porsiyon şuna benziyor:

Kinoa

Bir porsiyonu (çiğ ağırlığı 60 gram) yaklaşık bir Gerbera papatyası ebadında.

220 kalori / 3,5 gr yağ / 5 gr lif / 8 gr protein

Kinoa

Gerbera Papatya

Bu küçük tohumlar (tahıl değil), tam dokuz yaşamsal aminoasit içeriyor. Bazıları bedenimizde üretilemiyor. Ancak sağlıklı diye ölçüyü aşma, kalorisi oldukça yüksek.

