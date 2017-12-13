ONA AVOKADO, ANANAS VE LAHANA YEDİR







Testislerinde zararlı maddeler saklıyor olabilir mi? Human Reproduction dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak tarım ilacı kullanılmış meyve ve sebze yiyen erkeklerin, daha az toksin alan erkeklere oranla sperm sayısı azalıyor ve spermlerinin şekli değişiyormuş (bu, yumurtayı dölleme kabiliyetini de etkileyebilir).

En tehlikeli olanlardan bazıları ise kereviz, çilek ve üzüm. Araştırmacılar, bu durumun kadınların doğurganlığını da aynı şekilde etkileyip etkilemediğini veya sonuçların geri alınabilir olup olmadığını henüz bilmiyor ancak çalışmanın yazarı ve Harvard Üniversitesi Beslenme, Epidemiyoloji ve Tıp Bilimi Yardımcı Profesörü Jorge E. Chavarro, “Eğer partnerinle bebek yapma niyetiniz varsa, onu avokado, ananas ve lahana gibi sebzelerle beslemen iyi olur” diyor

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın Tarım İlacı Test Programı, bu üç sebzenin çok daha az toksik madde içerdiğini ortaya çıkarmış.

