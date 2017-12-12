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OMUZLARINDAKİ O AĞIRLIKLAR…

| 12 Aralık 2017| SAĞLIK

 


Çok yakında omuzlarını silken emoji çıkarsa sık sık kullanacağımız kesin. Peki sence egzersiz eğitmenin bundan memnun olur mu? Pek sanmıyoruz.

David Kirsch’s Ultimate Family Wellness kitabının yazarı Kişisel Eğitmen David Kirsh (davidkirschwelness.com), “Üst gövdeyi çok fazla bükerek yapılan hareketler fıtık gibi disk sorunlarına sebep olabilir” diyor. Kol/omuz/göğüs hareketlerini doğru formda yap:

(A) YANLIŞ Kadınlar genellikle omuzlarını yukarı kaldırır ve ileriye doğru yuvarlar. Egzersizi bu şekilde yaptığında trapez kaslarında baskı oluşur, kol ve omuz gücün zayıflar. Bu da iyi olmaz.
(B) DOĞRU Tüm üst gövde hareketlerinden önce omuzlarını aşağıya kaydır, omuzların ve kulakların arasında yaratabildiğin kadar bir açıklık yarat. Ardından, kürek kemiklerini sanki arasında bir portakal tutuyormuş gibi bir araya getir.

Last modified: 12 Aralık 2017

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