OMURGANI GÜÇLENDİR!





Yaz aylarının omurgana sağladığı avantajlardan bahsedelim mi?

Boyun, sırt ve bel ağrısı, polikliniklere başvuran hastaların büyük çoğunluğunun ortak yakınmalarını oluşturuyor. Bu problem basit bir kas tutulmasından, eklem – kemik sorunlarına, fıtıktan enfeksiyonlara, kanalda daralmalardan omurga tümörlerine kadar geniş bir hastalıklar grubuna bağlı olarak gelişebiliyor. Omurgada en sık karşılaşılan tablo ise bel ve boyun ağrısı. Toplumdaki yaygın inanışın aksine bu problemlerin yüzde 90’ı fıtıktan değil, kas, eklem ile tendonları ilgilendiren basit tutulma, zorlanma ve kramplar gibi mekanik omurga sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle bel – boyun ağrısı çeken hastaların çoğunda ilaçlar, korunma ve istirahat gibi yöntemler yakınmaların ortadan kalkması için yeterli geliyor. Güneşin yüzünü bolca gösterdiği yaz mevsimi de hastalara omurga problemlerinin ortadan kalması ya da hafiflemesi için önemli olanaklar sunuyor.

Sıcak hava

Yaz mevsiminde artan sıcaklar, omurgan için faydalı. Bunun nedeni, sıcağın gerilen, spazma uğramış kaslar ve eklemler üzerinde bir nevi gevşetici etki sağlaması, bu sayede de omurganın kendisini yaşadığı sorunlara adapte edebilme yeteneğinde artış olması. Soğuk ve klima etkisi ise durumu tam tersine çeviriyor. Dolayısıyla güneşin, sıcak havanın tadını çıkar. Ancak güneşin dik açıyla geldiği tehlikeli saatlerde uzun süre güneşe maruz kalmanın yarar değil zarar getireceğini unutmayın. Koruyucu önlemler alarak ve günün uygun saatlerini seçtikten sonra uzun yürüyüşler, hafif koşu ve gerdirme egzersizleri yapmanızda fayda var.

Deniz ve açık havuz

Yüzmek omurga sağlığımız için en faydalı egzersizlerden biri. Çünkü yüzmek kol, bacaklar, kalça ve omurgayla birlikte tüm vücudu çalıştırıyor, kas ile tendonları güçlendiriyor. Yüzerken ileri doğru ivmelenen vücut aynı zamanda omurlarda, yani omurganın kemikleri arasında bir nevi genişleme, uzanma hareketiyle omurgaya faydalı bir traksiyon egzersizi etkisi de yaptırmış oluyor. Suyun kaldırma gücünün omurgamıza binen yükü de azaltarak hareketlenmesini de kolaylaştırması da bir diğer faydası. Bu nedenle suda egzersiz programları fizyoterapinin de çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla omurga sağlığın için yaz mevsiminde hem sıcağın hem suyun sağlayacağı ekstra faydalar nedeniyle deniz ve açık havuz fırsatını kaçırma. Başlangıçta sırtüstü yüzmeyi tercih et, sorun hissetmezsen tüm stillerde, ancak kendini çok yormadan, ağrılar oluşturmadan yüzmeyi alışkanlık haline getir. Haftada 2-3 gün yüzme fırsatı yaratabilirsen, omurgan için çok faydalı bir şey yapmış olacaksın.

Hafif bir beslenme programı

Fazla kilolar omurga sorunlarına yol açan ve şiddetini artıran nedenlerin başında geliyor. Öyle ki yapılan çalışmalara göre; alınan her 5 kilo omurga problemi yaşama riskini yüzde 5 artırıyor. Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar vücutta artan her kilonun omurga bağları ve diskleri üzerine olan yükü artırdığını söylerken; yatar pozisyondan dikey pozisyona geçişle diskler üzerine binen yükün 4 kat kadar arttığını da dikkate aldığımızda, fazladan her kilonun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığımızı belirtiyor. Dolayısıyla boyun veya bel fıtığı sorununuz varsa yapmanız gereken ilk şey kuşkusuz fazla kilolardan kurtulmak olmalı. Yaz mevsimi de gerek sıcakların etkisiyle daha az yememiz, gerekse sağlıklı sebze ve meyveleri daha fazla tüketmemiz ve daha fazla aktivite yapmamız sayesinde kilo vermemiz için oldukça iyi bir fırsat. Tabii ki diyet uzmanlarının profesyonel önerileri, bol sıvı tüketimi ve düzenli kontrolü de unutmadan.

Daha fazla spor imkanı

Düzenli spor yapmak omurga sağlığımız için çok önemli. Spor ve yürüyüş omurganın tüm yapılarının çalışmasını, sıcak ve güçlü kalmasını sağlayan, omurganın ideal dengesinde ve dik halde olmasına çok önemli katkıda bulunan en değerli faktör. Üstelik kemik sağlığı için en gerekli mekanizmalardan biri. Kış mevsiminde gerek havanın soğuk olması, gerekse yağmur ve kar nedeniyle spor yapmak pek de kolay olmuyor. İşte yaz aylarının sunduğu önemli fırsatlardan biri de, havanın güneşli ve sıcak olması sayesinde daha fazla spor yapmamıza imkan sağlaması. Yaz aylarında koşu, gerdirme egzersizleri, yoga, pilates ve tenis gibi sporlara zaman ayırmaya özen göster. Eğer bu tarz sporları sevmiyorsan en azından düzenli olarak yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirebilirsin. Omurganı aşırı yorup ağrılara neden olmamak şartıyla, iyi bir ısınmanın ardından, haftada 2-3 gün, 30 dakikanızı bile ayırmanın yeterli olacağı açık hava sporları omurga sağlığın için bulunmaz fırsat olacaktır

