OMURGANA İYİ BAK!





Saatlerce masa başında çalışıp günün büyük kısmını hareketsiz geçirdiğinde, omurgan yeterince zarar görüyor. Buna bir de yanlış yatak, yastık veya koltuk seçimini eklediğinde fıtık, kamburluk, omurga eğriliği veya boyunda kas kısalması gibi rahatsızlıkların risk tohumlarını atmış oluyorsun.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, sırt, omurlar ve bel bölgesini destekleyen, omurganın doğal eğriliklerini koruyan bir yatağın ideal olduğunu belirtiyor. Koltuğun da aynı şekilde ergonomik olmalı. Vücut anatomisini zorlayan, çok yumuşak ya da çok sert, sırtı desteksiz, arkaya çok fazla esneyen ve yaslanmak için genişliği derin olan koltuklarda oturmak omurgayı zorlayabiliyor. Hemen şimdi arkana bir yastık koymaya ne dersin?

