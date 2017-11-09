OMEGA YENİ KOLEKSİYONUNU NİŞANTAŞI BUTİĞİNDE TANITTI





İsviçreli saat üreticisi OMEGA, Nişantaşı butiğinde düzenlediği davet ile Seamaster Aqua Terra Ladies ve Gents Koleksiyonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Davetlilerin yeni koleksiyon modelleri yakından inceleme fırsatı bulduğu özel davet, ayrıca markanın inovasyon ve üretim kusursuzluğu alanındaki tanınmış ürünlerinin mini sunumu ile gerçekleşti.

Welcome On Board

“Aqua” ve “Terra”. Bu iki Latince sözcük sadece ayağımızın altındaki dünyayı değil, aynı zamanda OMEGA’nın Seamaster koleksiyonunun kökenlerini tanımlıyor. Ünlü koleksiyon yaklaşık 70 yıldır denizde ve karada güvenle kullanılıyor. Güvertelerden okyanusların derinliklerine kadar uzun yollar kat etti. Kıtalar arası seyahatler ederek, en iyi giyinen kişilerin koleksiyonlarında yer aldı.

Seamaster, tam bir yaşam tarzı saati. Seamaster Aqua Terra sizi sahil akşamlarından, teknenizde gündüz seyrine taşıyabilir. Kadranı boyunca lüks yatların güvertesindeki gibi çizgili, sizi istediğiniz yere götürecek görüntüsüne şimdi de ispatlanmış olan hassasiyeti eklendi.

Yeni Seamaster Aqua Terra Ladies Koleksiyonu

Omega Seamaster Aqua Terra yeni bayan koleksiyonu, üç farklı ebatta 30 yeni modelle karşımızda. Rafine kasalarının içindeki yeni Aqua Terra modellerinde tasarım değişiklikleri dikkat çekerken, birçok modelde kullanılan Master Chronometer’in etkileyici hassasiyet ve performansıyla modeller bir üst seviyeye taşınıyor.

Yeni Aqua Terra modellerin kadranları parlak ve canlı olarak aynı kalırken, görünümü elmas göstergeler ile geliştirildi. Sedef kadranları 14 farklı rafine renk ile tamamlandı. Opaline, kum görünümlü veya parlak kaplama olarak tamamlanarak gözde bir ürün olma özelliğini koruması sağlandı. Kadran üzerindeki “water-resistance” (su geçirmez) ifadesi kasa arkasına taşındı.

38mm, 34mm ya da 28mm kasa versiyonlarıyla yeni modeller, kayışıyla kusursuz bir entegrasyon sağlayabilen, hoş simetrik kasalara sahip. Bu özelliği sadece estetiğini arttırmakla kalmıyor, ince bileklere sahip kullanıcılar için de daha fit bir kullanım sağlıyor.

Patentli, pimli vidası bulunan kayışın kendisi, daha feminen bir görünüm için yeniden oranlanan ve kubbeli linklerle güncellendi. Modelin kurma kolu da değiştirilerek; narin parmaklar için kullanımı çok daha kolay kıvrımlı kenarlar ve konik şekil ile yenilendi.

İlk olarak iki bayan modeli ile görücüye çıkan yeni Aqua Terra modellerinden ilki 38mm paslanmaz çelik ve 18K Sedna™Gold kombinasyonundaki beyaz sedef kadranlı ve pırlanta bezelli modeli. İkincisi ise pırlanta göstergeleri olan Tahiti sedefi kadrana sahip, paslanmaz çelik 34mm’lik modeli.

Saatin arkasını çevirdiğiniz zaman, kasa arkasında kullanılan safir kristalden OMEGA Master Chronometer Kalibre 8800’ü görebilirsiniz. Her bir saatteki bu mekanizma, METAS tarafından onaylanan, en yüksek hassasiyet ve performansa yönelik en yüksek sertifikasyon düzeyine sahiptir. Tüm 34mm ve 38mm saatler, 4 yıllık garanti ile sunulmaktadır.

