OLAY KAFADA BAŞLAR





Saç bakımı yaparken saç tellerimize ilgi gösteriyoruz ancak konu saç derisine gelince ihmalkâr oluyoruz. Seni, kir ve kalıntıları derinlemesine temizleyen saç derisi peelingleri ile tanıştıralım.

Saç Rengi Uzmanı Justin Anderson, “Üründen küçük bir parça al ve saçına değil, saç ayrım noktalarına parmaklarınla uygula” diyor. Peelingi sürdükten sonra masaj yaparak yedir. Ardından iyice durula, şampuan ve saç kremiyle devam et. Fazlası tahrişe neden olabileceğinden, bu uygulamayı haftada bir defa ile sınırla. İşte, farklı saç tiplerine göre tercih edebileceğin ürünler:

SORUN: AĞIRLAŞAN SAÇLAR

BUNU DENE: Kérastase Soin Gommage Rénovateur (160 TL; yetkili salonlarda), saç derisini toksinlerden arındırarak detoks etkisi gösteriyor ve saç tellerine hafiflik hissi kazandırıyor. Nemli saç derisine uygula, masaj yap ve durula.

SORUN: YAĞLI SAÇLAR

BUNU DENE: Etiyopya’dan organik bal, Japonya’dan gerçek yeşil çay özleri, tuz kristalleri ve nane içeren The Body Shop Fuji Green Tea Saç Peelingi (79,90 TL; thebodyshop.com.tr), saç derisinde günlük biriken kirleri ve kullandığın saç ürünlerinin kalıntılarını etkili şekilde arındırıyor.

SORUN: DÖKÜLEN SAÇLAR

BUNU DENE: Urban Care Expert Serisi Biotin & Caffeine Deniz Tuzu Saç Peelingi (39,90 TL; kozmetik marketlerde), içeriğindeki doğal deniz tuzu kristalleri, biotin ve kafeinle saçı güçlendiriyor, dökülmeyi önlüyor ve saçın uzamasına yardımcı oluyor.

