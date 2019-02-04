Üzerine kahve döküldüğünde bile yanma riskini düşünmek yerine kendine ya da etrafındakilere öfkeleniyorsan, bizce bir dur ve düşün. Çünkü öfkelenmek, çözüm odaklı düşünmek yerine haklı olma çabası ile hareket etmene neden oluyor.

İşte öfke kontrolü için yapabileceklerin:

1. Diyaframdan derin bir nefes al, sonra kendine ‘Boşver, aldırma, rahatla’ gibi telkinlerinde bulun.

2. Bizi öfkelendiren durumlarda düşüncelerimiz gerçeği yansıtmaktan çok, olayların çarpıtılmış bir şekilde algılanışını yansıtır. Bu tür düşünceleri fark et ve yerine daha mantıklı olanları yerleştir.

3. Seni öfkeye sürükleyen duyguların farkına var. Ne ile karşı karşıya olduğunu bilir ve duygularını tanırsan, hislerini doğru şekilde ifade edebilirsin.

4. “Asla” ve “her zaman” sözcükleriyle acilen vedalaş. Bu sözcüklerle başlayan cümleler, sana haklı olduğunu hissettirir. Problemin çözümüne katkı sağlamaz ve sağlıklı bir şekilde düşünmeni engeller.

Kaynak: Nörolog Mehmet Yavuz, Reem Nöropsikiyatri Kliniği