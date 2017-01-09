OFİSTE SABİT DURMA, HAREKET ET!





Masa başında sekiz saat veya fazlası çabucak geçebilir ve hem iş hem de evde yoğunsan spor salonuna gidip güzel bir antrenman yapmak elbette zor gelebilir. Adım sayar kullanmak iyi bir başlangıç için motivasyon sağlayabilir ancak aktif kalman için tek başına yeterli değildir. Bu basit ipuçları sayesinde daha fazla adım atmanın yollarını keşfet.

DR.Mehmet ÖZ

MASA BAŞINDA SANDALYE EGZERSİZİ

Gün içinde hareketsiz kalıyorsan bile sandalyeni kullanarak üst bedenini hareket ettirebilirsin. Kol ve üst bedenini kuvvet kazandıktan sonra ellerine hafif ağırlıklar alarak egzersizi bir adım ileri seviyeye taşıyabilirsin.

ÖĞLE YEMEĞİNİ DIŞARIDA YE

Öğlen yemeğini dışarıda yemek daha fazla yürümen için güzel bir bahanedir. Ofis yanında bir yerlere yürüyebilir, önceden hazırladığın öğününü yürüyerek bulduğun bir parkta yiyebilir veya ofisten biraz daha uzak bir yerde yeni restoranlar keşfedebilirsin.

İŞ ARKADAŞLARINI DAHİL ET

Tatlı rekabetten hoşlanır mısın? Ekip arkadaşlarını veya belki de tüm departmanı ufak ve tatlı bir yarışa davet edebilir ve hafta, ay veya gün içinde en fazla adımı kimin atacağına dair iddiaya girebilirsin. Arkadaşça rekabet seni daha çok motive edebilir.

SAAT BAŞI ARA VERMEK İÇİN ALARM KUR

Tuvalete gitmek, su içmek, kahve almak veya öğle yemeğini ısıtmak gibi ihtiyaçlarınız için saat başı 10’ar dakikalık aralar ver, sandalyenden kalk ve hareket et. Bunun için alarm kurabilirsin. Bu tarz kısa molalar işe döndüğünde daha iyi odaklanmana yardımcı olacaktır.

BEKLERKEN SQUAT YAP

Daha fazla hareket etmenin en kolay yollarından biri de ayakta yapacağın işlerin arasına ekstra hareketler eklemektir. Fotokopi çekerken araya squat gibi egzersizler ekleyebilirsin.

ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLAN

Eğer ofisin çok üst katlarda ise bir kısmını asansör, bir kısmını merdiven ile çıkabilirsin. Zaman içinde asansörle çıktığın katları azaltıp merdiveni çoğaltmayı dene.

FARKLI KATTAKİ TUVALETİ KULLAN

Tuvalet molası için başka bir kattaki tuvaleti kullanmayı dene. Bir kat yukarıdaki veya aşağıdaki tuvaleti kullanarak daha fazla hareket edebilirsin.

YÜRÜYEREK KONUŞ

İş arkadaşlarınla bir proje hakkında konuşman mı gerekiyor? Toplantı odası yerine ofis dışında veya ofiste yürüyerek konuşmayı dene. İki işi aynı anda yapıyor olmak herkesi canlandıracak ve odaklanmanı artıracak. Bu aktivite tabii ki kalabalık gruplar için değil, küçük gruplar için idealdir.

