OFİSTE NASIL SAĞLIKLI BESLENEBİLİRSİN?





“İş yerinde hep sağlıksız besleniyorum ve fast food yiyorum” diyenler… Aslında sağlıklı beslenmeniz hiç de zor değil, sadece biraz dikkat etmek gerekiyor.

Modern zamanların en büyük handikaplarından olan hareketsiz yaşam en çok ofis çalışanlarını etkiliyor. İş stresi, zamansızlık ve şehir hayatının getirdiği koşturmaca çalışanların dengesiz beslenmesine neden olan olabiliyor. Yemek yemeye çok fazla zaman ayıramayan, bol kalorili ve besleyici olmayan bir beslenme tarzını benimseyen beyaz yakalılar kilo kontrolü yapamamalarının yanında sağlıklarını da tehlikeye atıyor.

Peki ofiste sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız?

1. Kahvaltıya öncelik ver

Özellikle ev ve ofis yolculuğu uzun sürenler sabah kahvaltılarını es geçmemeli. Sabah kapsamlı bir kahvaltıya vakti olmayanlar yolda yemek için peynirli sandviç hazırlayabilirler. Her gün poğaça ve açma yemek yerine kepekli ekmekle yapılmış bir sandviç daha sağlıklı bir seçenek.

2. Ara öğün seçimlerini doğru yap

İş yerinde kolaya kaçan ve bol kalori içeren kuru pasta, kurabiye ve çikolatalı atıştırmalıklar yerine kuruyemiş, kurutulmuş meyve çeşitleri, muz, yoğurt veya light krakerler yemeye özen göster. Böylece hem fazla kalori almamış olur hem de besleyici atıştırmalıklar tüketmiş olursun.

3. Öğle yemeklerinde sağlıklı seçenekleri değerlendir

Öğle yemeklerinde arkadaşlarınla çıktığında abartıya kaçmamaya çalış. Izgara et yemekleri, sebzeler ve salata çeşitleri öğle yemeklerinizin favori menülerinden olabilir.

4. Çay ve kahve hakimiyetine son ver

Kafeinli içecekler olan çay ve kahve ofislerin vazgeçilmez içecekleri arasında. Ofiste sağlıklı beslenmek istiyorsan günlük çay ve kahve tüketimini azaltarak bunun yerine su tüketimini artırmalısın. Vücudu temizleyen su yeterli miktarda alındığında aynı zamanda işe daha fazla odaklanmana da yardımcı olur.

5. Yemek yemek için kendine zaman yarat

Çalışırken küçük molalar vererek atıştırmalıklarını bu aralarda tüket. Böylece ne kadar yediğini farkına varır ve işle ilgilenirken dalgınlıkla ölçüyü kaçırmamış olursun.

6. Şeker tüketimini sınırlandırın

Şeker en çok kalori almamıza neden olan gıdalardan biri. Çay ve kahvene ilave edeceğin şekeri sınırlandır ya da tamamen kaldır. İş yerinde canınız tatlı çektiğinde hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılara öncelik ver.

7. Mesaiye kalıyorsan akşam yemeğini atlama

Yoğun çalışıyorsan akşam yemeğini geç saate yemek yerine salata ve yoğurt gibi hafif seçenekleri akşam yemeği saatinde tüketerek sağlıksız gece atıştırmalarını önleyebilirsin.

