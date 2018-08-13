OFİS EGZERSİZLERİNİ DENE!

Sadece 5 dakikanı ayırarak ofiste yapabileceğin 10 temel egzersizi öğrenmeye ne dersin?
- Ayağı kalkarak avuç içlerini parmak uçları yukarı bakacak şekilde göğüs hizasında birleştir ve 10 saniye süreyle aşağı doğru it.
- Ayağı kalkarak avuç içlerini parmak uçları yukarı bakacak şekilde göğüs hizasında birleştir. 10 saniye boyunca yukarı doğru çek. Bu egzersiz birinci egzersizle birlikte yapıldığında el bileği ve kol kaslarını esnetmeye, karpal tünel ve kol ağrılarından korunmana yardımcı olabilir.
- Oturur halde her iki kolunuzu ileriye doğru uzat ve avuç içlerin dışarı bakacak şekilde ellerini birleştir. 10-20 saniye boyunca kol ve sırtınızı esnet.
- Ayağa kalkıp ellerini arkanda, kalça hizasında birleştir Bu haldeyken boynunu sağa doğru hafifçe eğerek 10-12 saniye esnet. Ardından aynı hareketi sola doğru tekrarla.
- Ayağa kalk. Her iki kolunu da yukarı doğru kaldır. Sağ kolunu başının arkasından bükerek elinizle sol kolunun arkasına dokun, sol elinle de sağ elinin dirseğini kavra. Bu haldeyken sağ kolunu ve sırtını 8-10 saniye esnet. Aynı hareketi sol kolunu da esnetmek için tekrarla. Bu egzersiz sırt kasları ve omurganı esnetmeye, sırt, bel ve boyun ağrılarından korunmana yardımcı olur.
- Ayağa kalk. Kollarını yukarı uzat ve avuç içlerin dışarı bakacak şekilde ellerini birleştir. Kollarınla kendini yukarı doğru çekerek 10-12 saniye süreyle omurganı esnet. Bu egzersiz sırt kasları ve omurganı esnetmeye, sırt, bel ve boyun ağrılarından korunmana yardımcı olur.
- Ayağı kalkıp kolların iki yandayken omuzlarınızla arkadan öne doğru daireler çiz. 5 saniye boyunca 3-5 tekrarla hareketi tamamla.
- Dik oturun. Ellerinizi belinin alt kısmına doğru yerleştir. Belin sabitken sırtınızı geriye doğru vererek 10-15 saniye süreyle esnet.
- Oturun ve sağ bacağın üstte olacak şekilde bacak bacak üstüne at. Bedenini yavaşça sağa doğru döndür. Sağ elinie sağ dizinden, sağ kolunla da sandalye veya koltuğunun arkasından destek alarak 8-10 saniye esne. Aynı hareketi sol bacağını ve kolunu kullanarak tekrarla.
- Ayağa kalkıp kolların iki yandayken dirseklerini hafifçe bükerek 8-10 saniye boyunca ellerini ve kollarını salla.
Kaynak: Sabri Ülker Vakfı