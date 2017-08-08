OFİS ÇALIŞANLARINA 6 BESLENME ÖNERİSİ





Saatlerce oturduğu sandalye üzerinden kalkmayan ofis çalışanları, çok az hareket etmekten ve buna bağlı olarak da kilo almaktan şikayet ediyor. Modern hayatın getirdiği koşulların kişilerin sağlığını bozduğuna dikkat çeken Dr.Gizem Köse, ofis ortamında çalışanlara beslenme konusunda 6 önemli öneride bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gizem Köse, modern yaşamın getirdiği koşulların olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.Özellikle gün boyunca masa başında çalışıp az hareket eden ofis çalışanlarının bel çevresindeki yağlanmanın kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Dr.Gizem Köse, şöyle konuştu:

Beslenme alışkanlıkları son 50 yılda değişti!

“Fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı olarak gerçekleşen bu durumun yanında beslenme alışkanlıkları da son 50 yılda inanılmaz bir değişim geçirdi. Hızlı pişirilen (fast-food), kolay satın alınabilen (paketli besinler) ve bol kalorili içecekler birdenbire hayatımıza girdi. Hayatı hızlı yaşamaya çalışırken yediklerimizi de hızlandırdık. Peki, sen ofiste çalışırken neler yiyorsun?

Ofiste ev yemeklerinde yağa dikkat!

Öğlen yemeklerinde yapılan tercihler gün içerisinde besin tüketimlerini doğrudan etkiler. Bazı ofislerde ev yemekleri ve açık büfeler bulunurken bazılarında dışarıdan besin tüketimi olabiliyor. Öncelikle ilk tercihten gidelim. Ofiste ev yemeği tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta yemeğin ne kadar yağ içerdiğidir. Pişirim sırasında eklenen yağ sonrasında yemeğin suyuna geçer, bu yüzden ev yemeği var ise yemeğin suyunu tüketmemenizde fayda var. Eğer dışarıdan sipariş veriyorsan ya da öğle yemeğini dışarıda yiyorsan en sağlıklı seçimleri yapma şansın var. Bu şansı iyi kullan ve kızartmalardan uzak dur!

Sağlıklı atıştırmalık tüket!

Oturarak çalışanların en büyük düşmanı atıştırmalıklardır. Atıştırmalıklarda yapılan tercihler çok önemli. Özellikle çikolata, bisküvi gibi hızlı tüketimi olan besinler içerdikleri şeker sebebiyle kan şekerini hızlı yükseltip düşürebiliyor. Bu durumda bir sonraki öğün saatini beklemeden tekrar bir şeyler yeme isteği oluşabiliyor. Yapılması gereken ile adım şeker içeriği düşük olan besinleri tercih etmek. Burada evden getirilecek taze ya da kuru meyveler hayat kurtarıcı olabilir. Böylece paketli besinler yerine sağlıklı karbonhidratlar alarak kan şekerini dengede tutabilirsin. Ayrıca her tüketeceğin besinden önce 1 bardak su içerek hem su tüketimini arttırabilir hem de açlığını kontrol edebilirsin.

Light ürünler seni kandırmasın!

Şekersiz diyet ürünlerin tercih edilmesi gerçekten de şeker tüketimini azaltıyor. Ama miktara dikkat! Bir besin şekersiz diye kalorisiz demek değildir! Su hariç her besinin bir enerji içeriği vardır. Yapılan araştırmalara göre ofis çalışanlarında mısır gevreği ve esmer ekmek tüketimi yaygın olmakla beraber yine miktarlara dikkat edilmiyor. Burada bir noktaya parmak basalım: Ne yediğin değil ne kadar yediğin önemlidir.

Çay ve kahve su yerine geçmiyor!

İçecek olarak çay ve kahvenin bolca tercih edildiği ofis ortamlarında hep bir şey atlanıyor. Su! Dünya Sağlık Örgütü’nün su tüketimi önerisi günde kg başına 30ml şeklindedir. Bu yüzden kilonu 30 sayısı ile çarparak günlük su tüketimini hesapla ve bu sayıya ulaşmaya çalış. Eğer su tüketimin düzene girerse metabolizmanı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Ve hep karıştırılan bir şeyi iletmek istiyorum: çay ve kahve asla su yerine geçmez, aksine vücutta su tutulumuna sebep olur.

Limon tokluk süresini uzatıyor!

Yemeklerin yanında tüketilen kalorili içeceklere de değinmekte fayda var. Meyve suyu özellikle yaz aylarında en sık tercih edilen içeceklerdendir. Ancak meyve suyu sadece karbonhidrat içerir, lif içeriği yoktur. Bu yüzden de kan şekerini çok hızlı yükseltir ayrıca boş kalori kaynağıdır. Bunun yerine protein de içeren ayran, kefir gibi daha sağlıklı tercihler yapabilirsin. Eğer ki yemeğin yanına yakışmıyorsa da en sağlıklı içecek olarak mineralli suyu tercih edebilirsin. İçtiğin içeceklere limon eklemen hem daha hoş bir aroma sağlar hem de tokluk süreni uzatmaya yardımcı olur. Bu yüzden tansiyonla ilgili bir problemin yoksa su ya da mineralli su tükettiğinde limon dilimleri ekleyebilirsin.

Tuz ödem oluşturuyor!

Son değinilmesi gereken nokta ise kültürümüzün bir alışkanlığı olan tuz! Yemeklerin tadına bakmadan tuz atma. Aslında mümkünse tükettiğin yemeklere hiç tuz atma. Özellikle yemekleri sen hazırlamıyorsan işyerindeysen zaten yemeğin reçetesine göre belirli miktar tuz eklenmektedir. Tuz tüketimi arttıkça su ihtiyacın da artar ve ödem riski oluşur. Bu yüzden baharat kullanmak daha uygun olacaktır. Kısacası çalışırken de sağlıklı beslenmek mümkün, tek yapman gereken yediklerinin farkında olmak!”

