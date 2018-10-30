ÖDEM ATICI TARİFLER





Ödem, vücudun dokularında bulunan fazla sıvıların neden olduğu su miktarı olarak biliniyor. Atılmadığında meydana gelen şişlikler ilerleyen zamanlarda hayli rahatsızlık veriyor. Peki ödeme karşı ne tüketebilirsin?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, ödem atıcı tarifler veriyor.

Ödem atmanın yolları

Mevcut ağırlığın başında en az 30 ml su içmeye özen göster (Örneğin; 60 kg ağırlığında bir bireyin en az 60*30=1800 ml suyu günlük olarak tüketmesi gerekir.) Ortalama 2,5 litrelik tüketimi yakalamaya çalış.

30 ml su içmeye özen göster (Örneğin; 60 kg ağırlığında bir bireyin en az 60*30=1800 ml suyu günlük olarak tüketmesi gerekir.) Ortalama 2,5 litrelik tüketimi yakalamaya çalış. Tükettiğin suyun alkali olmasına (ph >7.0) dikkat et. Günlük tükettiğin suyun içerisine alkali çubuk kullanarak veya limon ilave ederek de alkali oranına destek sağla

Beslenmende r oka, tere, maydanoz, semiz otu, ıspanak, pazı, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler e ve mevsimine göre salatalığa daha çok yer vermeye çalış.

gibi e ve mevsimine göre salatalığa daha çok yer vermeye çalış. Kivi, ananas, yaban mersini, kızılcık, na r gibi kırmızı renkli meyveleri sıklıkla tüketmeye çalışın.

gibi kırmızı renkli meyveleri sıklıkla tüketmeye çalışın. Tuz yerine baharatları kullan.

Tansiyon problemin, kafein duyarlılığın yoksa günlük 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içmeye özen göster.

Ödem atmaya yardımcı smoothie’lerden yararlan.

Ödem atıcı tarifler

Salatalık ve yeşil elmalı smoothie

2 adet salatalık

1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı limon suyu

15 dal maydanoz

Ananas ve zencefilli smoothie

2 dilim ananas

10-15 dal maydanoz

½ limon suyu

½ şişe madensuyu

½ adet muz

1-2 dilim zencefil

Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçirerek tüketebilirsin.

