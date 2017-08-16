ÖDEM ATICI ÇORBA TARİFİ





Sana iyi gelecek bir haberimiz var! Eğer ödem atamamaktan şikayetçiysen bu çorbayla en kısa sürede ödemlerden kurtulabilirsin.

Malzemeler

2 adet kabak,1 adet kapya biber, 1/2 orta boy soğan, 1/2 adet havuç 2 yemek kaşığı haşlanmış mercimek, 1/2 adet limon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Tüm malzemeler yıkanır ve iri parçalar halinde kesilip tencereye konur, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı konulur. Malzemelerin üstüne gelinceye kadar su eklenir. Pişirilmeye bırakır . Pişen sebzeler mutfak robotundan veya blendırdan geçirilerek çorba kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.

