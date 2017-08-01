OBEZİTE SARMALI

Yediklerin önce midene sonra da basenlerine gitmekle kalmıyor küçük hanım, daha da ileriye gidiyor!

Araştırmalar, hamile kadınların yediklerinin yalnızca doğacak bebeklerini değil, doğacak torunlarını bile etkileyebileceğini söylüyor. Hamile farelere yüksek yağ ve şeker içeren yiyecekler verilerek yapılan deneyler sonucunda, doğan yavrular dengeli beslense dahi bu durumun gelecek üç kuşak boyunca kilo problemlerine yol açtığı görülmüş. Anne olma yaşındaki kadınların üçte ikisinin aşırı kilolu olduğu düşünülünce bu, gelecek kuşaklar için uzun zaman kırılamayacak olan bir obezite sarmalı demek.

Kaynak: EurekAlert!