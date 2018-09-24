OBEZİTE, CİLT HASTALIKLARINI NASIL ETKİLİYOR?





Fazla kilolar, cilt sağlığını nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını yakın zamanlarda yapılan bir araştırma veriyor.

Yaklaşık 90 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, rozasea (gül hastalığı), fazla kilo ve obezite arasındaki bağlantı incelenmiş. Sonuçta, 18 yaşından sonra alınan fazla kiloların, rozasea için belirleyici bir faktör olduğu ortaya çıkmış.

Buna göre; beden kitle indeksi (BKİ) 35 veya daha fazla olan kişilerde, BKİ normal aralıkta olan kişilere kıyasla rozasea görülme riski bir buçuk kat daha fazla. Aynı şekilde, bel ve kalça çevresi daha geniş olan kişilerin de rozasea riskinin daha yüksek olduğu görüşmüş. Araştırmanın yazarları, vücutta az miktarda enflamasyon bulunmasının bile bu cilt hastalığının gelişmesinde rol oynadığını öngörüyor.

Kaynak: American Academy of Dermatology



