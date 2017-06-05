O MESAJI AÇARKEN DİKKAT ET





Cinsel içerikli mesajlardan (sexting) bahsediyoruz. Konuyla ilgili yapılan ve Journal of Sex Research’te yayımlanan bir araştırmaya, yarısı bekâr, yarısı ilişkisi olan 18-25 yaş arası 459 erkek katılmış.

Katılımcıların yüzde 80’i cinsel içerikli mesaj gönderdiğini belirtmiş. Yüzde 55’i ise mesaj yoluyla seksi fotoğraf ya da video gönderdiğini ifade etmiş. İlgi çekici olan ise, bu yöntemi kullanırken “rahat” olan kişilerin genellikle ilişkisi olan erkekler olması. (Özellikle çıplak selfie gönderme konusunda pek rahatlar!) Öte yandan, araştırmaya göre en “açık” mesaj, fotoğraf ya da videolar, ilişkisiyle ilgili endişeleri olanlar tarafından gönderiliyor.

