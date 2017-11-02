O MALUM SORU: İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?

Yüzyıllardır sorulan o malum soru; ilk görüşte aşk mümkün mü yoksa değil mi? Başına hiç böyle bir şey geldi mi?

Dr. Beyin kitabının yazarı Nöroloji Uzmanı Doktor Mehmet Yavuz, “Olabilir” diyor ve ekliyor: “Böyle bir durumda dopamin ve noradrenalin hormonları, bilinçaltı mekanizmalarla aniden yükselir ve beyinde fırtınalar kopar.”

Yavuz, dopaminin kişiye coşku verdiğini, noradrenalininse âdeta ayakları yerden kestiğini söylüyor. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalarsa bilinçaltının normal bilinçten altı saniye önce karar verdiğini ortaya koyuyor. Yani sen âşık olduğunu fark etmeden bilinçaltın gönlünü kaptırmış bile olabilir!