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O KADAR DA HASSAS OLMA!

| 25 Ekim 2017| SAĞLIK

 


Alerjin olan gıdaları da yiyebileceğini hiç düşündün mü?

American College of Allergy, Asthma and Immunology, gıdaların sadece bir bölümüne alerjik reaksiyon verebileceğimizi ortaya çıkarmış. Yani kivi sana alerji yapıyorsa sebebi çekirdeği olabilir, posası değil. Çünkü bazı alerjenler meyvenin tamamında bulunmuyor. Eğer bazı gıdalara özel bir intoleransın olduğundan şüphe ediyorsan (mesela yumurtanın beyazını rahatlıkla yerken sarısını yiyemiyorsan) test yaptırmak için bir alerji uzmanından randevu al.

Last modified: 25 Ekim 2017

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