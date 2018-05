‘O’ İŞİ KAPMANIN YOLU…

Hayallerindeki iş çok yakında olabilir mi?

Çok yönlü olmak çağımızın getirdiği şeylerden biri. Sen de şu aralar yaptığın işten tamamen farklı olan bir işe ilgi duyuyor, başka bir sektöre geçmek istiyor olabilirsin. Peki bu yeni hedefinde henüz tecrüben yokken diğer adaylar arasından nasıl sıyrılabilir ve en azından mülakata girebilirsin?

Senin alanın dışında olan bir iş için yarışmanın aslında diğer kariyer fırsatlarından pek de bir farkı olmadığını unutma. Her iki durumda da kendine şunu sormalısın: Seni bundan alıkoyan ne? Daha sonra da değerini gösteren bir özgeçmiş hazırla. TheMuse.com’un kurucusu ve CEO’su, The New Rules of Work kitabının ortak yazarı Kathryn Minshew, sana üç faydalı ipucu veriyor.

1- Başvurduğun şirket ya da departmanın yüzleşebileceği bir zorluğu bulmak için araştırma yap. Bunu genelde ilandaki iş tanımından da çıkarabilirsin. Bu pozisyonu doldurmak için neden birini aradıklarını düşün. (Örneğin, çok hızlı büyüyor olabilirler ya da süreçleri yeniden organize etmek istiyorlardır.) Şirketle ilgili yayımlanan makalelere ve sosyal medya hesaplarına bak; genelde son gündemleri buralarda paylaşırlar. Ayrıca, sektörün zorluklarını öğrenmek için genel bir araştırma yap.

2- Geleneksel bir ön yazı yerine çözüm odaklı bir yazı hazırla. Bu yazıda önemli olan senin var olan sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini açıklaman ve sektörle ilişkili olmayan tecrübenin buna nasıl katkı sağlayacağını göstermen. Birçok sektöre uygulanabilir olan becerilerine ve o pozisyon için gerekli olmayan ama işi daha iyi yapabilmeni sağlayacak olan özelliklerine vurgu yap. Eğer ilgiliyse, geçmişte sorunları bu becerilerle nasıl çözdüğünü gösteren bir portfolyosun.

3- Başvurunu direkt işe alım müdürünün ya da o bölümde çalışan birinin e-posta adresine gönder. Hatta daha da iyisi, eğer iyi bir bağlantın varsa başvurunu kişisel bir referans vasıtasıyla yap. Araştırmalar bunun geleneksel başvuru yöntemlerine göre işe alınma ihtimalini arttırdığını gösteriyor. Bu cesur bir harekettir ve senin bu iş için elinden gelenin fazlasını yapmaya hevesli olduğunu gösterir.