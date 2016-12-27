O, ERKEK DEĞİL, BAŞTAN SÖYLEYELİM: HARNAAM KAUR





İlk bakışta erkek olduğunu düşünenlere hemen cevabı verelim: Hayır değil. Yeni özgüven kraliçemizle tanışın: Harnaam Kaur

Biz kadınlar, küçücük bir tüy çıktığında bile kendimizi ağdacıda ya da epilasyon merkezinde buluyoruz. Harnaa Kaur için durum biraz farklı. O, diğer kadınların aksine farklı bir görünüme sahip. Sakalı ve bıyığı olan ve tıpkı bir erkeğe benzeyen Kaur, polisistik yumurtalık sendromu yüzünden hormonlarıyla mücadele ediyor. Erkeklik hormonunun yüksek olması nedeniyle vücudundaki tüylenmeler, normal bir kadınınkinin neredeyse üç katı kadar oluyor.

Rock n Roll Bride isimli bir dergiye konuşan genç kadın, 11 yaşından bu yana sakallı olduğunu söylüyor. Haftada yüzünü iki üç defa traş etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Tüm bunların yanında insanlar tarafından alay konusu olduğunu ve sürekli dışlandığını tiraf ediyor.

Çok zor günler geçirdiğini ve bir dönem kendine zarar verdiğini anlatan Kaur, bununla başa çıkmak için hayatına devam etme kararı alıyor. Zor olsa da alıyor. Ve şimdi gördüğünüz bu kadın, özgüvenin somut örneği. Sahip olduğu rahatsızlığı, bir eşsizlğe dönüştürerek bununla yaşamasını öğreniyor. Kimsenin mükemmel olmadığını, hepimizin kusurları, eksikleri, çirkinlikleri olduğunu bir kenara not ederek kendi hikayesinin yıldızı olmak için her şeye rağmen savaşıyor. Önüne çıkanları alt ederek…

