NORVEÇ SOMONU İLE TATLI KIRMIZI BİBERLİ NOODLE



Norveç Somonu, pek çok sağlık faydasıyla bilinen Omega-3 yağ asitleri (DHA ve EPA), D vitamini, selenyum ve B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve NIFES’e (Norveç Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Araştırmaları Enstitüsü) göre bir porsiyon Norveç Somonu, sağlıklı bir yetişkinin haftalık ihtiyacı olan Omega-3 miktarını fazlasıyla karşılıyor. Videomuzda yer alan pratik ve lezzetli tarifi, iş çıkışı eve geldiğinde kolayca hazırlayabilirsin. Norveç Somonu ile hem sofrana lezzet kat, hem de beden sağlığını destekle. #NorveçtenGelen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

