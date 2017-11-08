NORMAL SİGARA GİBİ HAVAYA DA ZARARLI!



Elektronik sigaralar, daha az zararlı partikül içerdiğinden normal sigaralar kadar zehirli olmayabilir ama Environmental Science: Processes&Impacts dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, yine de havayı kirletiyor.

Araştırmacılar e-sigaraların, zehirli bir madde olan titanyum ile normal sigaralara oranla dört kat daha fazla nikel yaydığını ortaya çıkarmış. Çalışmanın yazarı, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Arian Saffari, eğer astım, akciğer veya kardiyovasküler rahatsızlıklardan birine sahipsen ya da hamileysen, konu hakkında daha fazla şey öğrenilene kadar pasif içicilikten kaçınman gerektiğini söylüyor. (Evet, elektronik sigara kullanan birinin yanında bulunmaktan bahsediyoruz.)