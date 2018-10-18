NORMAL DOĞUMUN ANNE VE BEBEK İÇİN SAĞLADIĞI FAYDALAR





Günümüzde daha çok bilinçli ebeveynler tarafından tercih edilen normal doğum, annenin hızla doğal yaşantısına dönerek doğum kilolarından kısa sürede kurtulmasını, bebeğin ise sezaryen ile dünyaya gelen yaşıtlarına göre hayata daha kolay adapte olmasını sağlıyor.

Normal doğumun yaygınlaşması için, toplumdaki yanlış inanışların sona ermesi, doğum esnasında ve sonraki süreçte faydalarının bilinmesi önem taşıyor. Op. Dr. Nalan Karacaoğlu, normal doğumun faydaları hakkında bilgi verdi.

Neden normal doğumdan korkuluyor?

Anne ile bebeğin birlikte gerçekleştirdiği normal doğum, aslında hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, tamamen içgüdüsel ve bilinçaltında yazılı bilgilerle doğal bir süreç gibi gerçekleşmektedir. Geçmiş çağlardan günümüze gelirken, değişen yaşam şartları, fiziksel aktivite azlığı, oturarak çalışma zorunluluğu, katkılı ve işlenmiş gıdalarla beslenme her kadın için doğumu zorlaştırmıştır. Bu zorluk da çeşitli yanlış inanışlara neden olarak ebeveynlerin anne ve bebeğin sağlığı için sezaryen doğumu tercih etmelerine neden olmaktadır. Ancak günümüzde hekimlerinin de yardımı ile doğru yönlendirilen ebeveynler, normal doğumu tercih etmelerini sağlamaktadır.

Normal doğum hakkında bilinmesi gerekenler

Normal doğumun en önemli temel prensibi, mümkün olduğu kadar az ya da hiç müdahale edilmemesidir. Anne adayına hiçbir şekilde suni sancı verilmeyerek doğumun kendiliğinden başlaması beklenmektedir. Anne ve bebek için herhangi bir risk yoksa doğum süresi doğal sürece bırakılmaktadır. Bu da doğumun bazen kısa bazen de uzun olmasına neden olmaktadır. Yine gerekli olmadıkça epizyotomi yani doğum kesisi uygulanmamaktadır. Anne hareketlerinde tamamen serbest bırakılarak yatmak ya da uzanmak zorunda bırakılmayarak ayakta ve rahat olduğu şekilde ıkınması sağlanmaktadır. Normal doğum sürecinde ilaç ya da cerrahi müdahale zorunlu hallerde uygulanmaktadır. Doğal doğumun başarılı olabilmesi için anne ve baba adaylarına büyük bir görev düşmektedir. ebeveynlerin doğum öncesinde önyargılarından tamamen arınmış, doğru bilgilendirilmiş olması ve başarılı olunacağına yürekten inanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle anne adayının gebeliği sırasında doğru nefes alma, sakinleşme ve gevşeme tekniklerini de öğrenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca annenin kendisini güvende hissetmesi için daha önceden eğitim almış babanın da doğuma girmesi önerilmektedir.

Normal doğumun faydaları

Doğumdan sonra bebek için herhangi bir sakınca yoksa; anne ile bebeğin ten tene temas ettirildikten sonra kordonun kesilmesi aralarındaki iletişimin daha güçlü olmasını sağlamaktadır. Müdahaleli doğuma göre daha az strese maruz kalan anne ve bebek için normal doğumun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Normal doğum daha hızlı ve kolay iyileşmeni sağlayarak doğal hayatına erken dönmeni sağlar.

daha hızlı ve kolay iyileşmeni sağlayarak doğal hayatına erken dönmeni sağlar. Doğumdan sonra hastanede maksimum 1 gün kalan anneler, doğum sonrası herhangi bir acı yaşamadığı için bebeğiyle daha hızlı iletişim kurar.

herhangi bir acı yaşamadığı için bebeğiyle daha hızlı iletişim kurar. Normal doğum yapan anneler sezaryen doğum yapan annelere göre daha az enfeksiyon riski yaşar.

doğum yapan annelere göre daha az enfeksiyon riski yaşar. Normal doğum yapan annenin süt hormonları daha hızlı çalışarak süt azlığı yaşamaz.

daha hızlı çalışarak yaşamaz. Doğum kiloları ndan kolay ve hızlı bir şekilde verir.

ndan kolay ve hızlı bir şekilde verir. Plasenta, kan pıhtıları ve bebekten kalan tüm artıkları vücudun çok daha kolay temizler.

kan pıhtıları ve bebekten kalan tüm artıkları vücudun çok daha kolay temizler. Doğum yapan annelerin en sık karşılaştığı kabızlık sorunu daha az görülür.