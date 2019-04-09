Amerika’nın en çok tercih edilen anne&bebek ürünleri markası Noodle&Boo markası keyifli bir lansman ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Lansmanda ev sahipliğini Aşk Psikoloğu Işıl Evrim Akgün yaparken, Marka Müdürü Mine Çapkın ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Şebnem Cumhur da marka hakkında konuşma yaparak basın mensuplarını ve influencerları bilgilendirdiler.

Noodle & Boo Amerika’da FDA onaylı laboratuvarlarda GMP standartlarında tüm bebeklere ve annelerine her zaman daha etkili, daha güvenli ve daha doğal ürünler sunuyor.

Noodle & Boo ürünleri Dermeotolog ve Çocuk doktorları tarafından, klinik olarak test edilmiştir. Hipoalerjenik formülü ile günlük bakım, egzama, kepek, pişik, kuru ciltler için etkili çözüm sağlar. Boya, PPG, Paraben, Sülfat, Esansiyel Yağlar ve benzeri maddeleri içermez.

Noodle&Boo Ürünleri dört ayrı ürün grubundan oluşur;

Saç Bakım

Cilt Bakım

Annelere Özel

Temizleyici Grup

Baştan ayağa tam bir bakım sağlayan serileri ile anne ve bebeklere en güvenilir bakımı sunmakta.