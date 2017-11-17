HER AYRINTISI İÇİNİZİ AÇACAK MEKAN: NO: 17 “Bakery”





No 17 “Bakery” kısa bir süre önce Ataköy’de 17 numaralı köşesinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Katkısız ürünlerin iyi kahveyle buluştuğu No 17; butik bir fırın ve samimi bir kafe. Mekanın öne çıkan lezzeti ise “naked cake” ler. Kendi deyimleriyle Nü Pastalar Bunları unsuz kekten, kişe, tarttan, scone’a kadar birçok lezzet takip ediyor.

No 17’de tüm ürünler ev yapımı doğallığında üretiliyor. Zararlı yağ, koruyucu vb. sağlığa zararlı içerikler kullanılmıyor. Mekanın dekorasyonunda da samimiyet ön plana çıkmış. Kendinizi evde hissedebileceğiniz sıcak bir atmosfere sahip olan No:17 Bakery haftanın her günü açık ve misafirlerini kahveyle karışan sıcak ekmek kokusuyla karşılıyor. Ekmeklerin de kendi ekşi mayalarıyla üretildiğini hatırlatmakta fayda var.

Telefon: (212) 559 59 17

Adres: Ataköy 7.8. Kısım Ata Sitesi Deniz 3 Blok No 17

