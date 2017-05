NİL SÖYLESİN, SEN DANS ET!

Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil, Lenovo’nun katkılarıyla 10 Mayıs’ta Babylon sahnesine konuk oluyor.

Konser vermeyi her şeyden çok seven, ama çok da sık konser vermeyen Nil Karaibrahimgil’i, sahnede yakaladık mı gitmek lazım. Deşarj olmak, motive olmak ya da sadece orada olmak için… Ders çıkardığı hikayeleri, seyirciden aldığı kelimelerle hemen oracıkta yazdığı şarkıları ve o tanıdık sesini duymak için 10 Mayıs’ta Babylon’da buluşalım. Dedik ya, her gün olmuyor böyle şeyler.

Satın aldığın bileti akıllı telefonuna indireceğin KonserV aplikasyonuna okut, puanlar kazan. Kazandığın puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevir.