Nike, maraton koşularını domine eden ayakkabısı Nike Zoom Vaporfly 4%’ü yeniden tasarladı. Topuktan uç kısmına kadar yenilenen Nike Zoom Vaporfly 4%’ün yeni versiyonu Nike ZoomX Vaporfly NEXT% görücüye çıktı.

Nike’ın dünya şampiyonu koşucularının geribildirimleri dikkate alınarak yenilenen Nike ZoomX Vaporfly NEXT% tanıtıldı. Yeniden tasarlanan Zemin tutuş modeliyle Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, Nike’ın en hızlı koşu ayakkabısı olarak ortaya çıkıyor.

Ayakkabının üst kısmında materyal yapı olarak ilk kez yer alan Vaporweave, Nike Flyknit’ten daha hafif olmasının yanı sıra, daha fazla hava alıyor ve ter ya da yağmurdan daha az su çekmesi sebebiyle maraton boyunca hava almaya ve kuru kalmaya devam ediyor. Bağcıklar ayağın hassas kısmındaki baskıyı azaltmak için hafif yana kaydırıldı. Topukta yer alan ince köpük, kat edilen mesafe artsa da Aşil tendonunun rahat kalmasını sağlıyor.

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%’ün orta tabanında enerji dönüşünü daha da arttırdığı bilimsel olarak da kanıtlanan Nike ZoomX köpük yer alıyor. Nike Zoom Vaporfly 4%’e yüzde 15 daha fazla miktarda köpük bulunmasına rağmen ayakkabının ağırlığı aynı kaldı. Köpük, ofseti 11mm’den 8mm’ye düşürme amacıyla yeniden dağıtılarak daha stabil bir his ve (parmakların yerle temasının kesildiği) kritik toe-off aşamasında azami enerji dönüşü sağlanmasına yardımcı oluyor.

Nike tasarımcıları; Kirui, Kipchoge ve Farah’ın kendilerine has zemin tutuş modellerini birleştirip, ayakkabının yağışlı havada daha iyi iş çıkartması için ön ayakta tutuşu güçlendirdi. Dış tabanında derin oluklar bulunduran konturlu ayakkabı tabanları dönüşlerde hareketin daha akıcı olmasını sağlıyor. Köpüğün içinde yine ileriye itiş hissi yaratmak amacıyla sıkılaşmayı arttıran tam uzunlukta, kavisli bir karbon fiber plaka bulunuyor.