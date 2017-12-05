NIKE PRO PERFORMANCE HIJAB, TÜM DÜNYADA SATIŞTA!





Sporculara özel olarak üretilmiş ilk performans baş örtüsü Nike Pro Performance Hijab, kadınların spor yaparken geleneksel baş örtülerinin getirdiği performans sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için tasarlandı.

Spor yaparken geleneksel bir baş örtüsü kullanmanın getirdiği performans sorunlarının üstesinden gelmek için, Nike tasarımcıları son birkaç yılda başarılı sporcularla toplantılar yaptı. İlk protipin kendi spor dallarında test etmesi için çeşitli sporculara dağıtılması sonucunda ortaya çıkan geri bildirimler dikkate alındı. Kadınların daha hafif, daha yumuşak ve daha fazla nefes alabilen bir kumaş talebini karşılayan Nike Pro’nun tasarımcıları Nike Pro Performance Hijab üzerinde çalışmaya devam etti.

Güncellenen ürünler şampiyon eskrimci Ibtihaj Muhammad ile artistik patinajcı Zahra Lari dahil olmak üzere Nike sporcuları tarafından test edildi. Ayrıca ürünü aralarında koşucuların ve bir amatör boksörün de bulunduğu Orta Doğu’nun sporcuları da değerlendirdi. Nike, hem sporcuların performansa yönelik geri bildirimini hem de ürünün görüntüsüne ilişkin tepkilerini dikkate aldı.

Ürünün çok çeşitli yüz şekillerine de uyması üzere yapılan çalışmalarla bedenler XS/S ve M/L olarak belirledi. Detaylar üzerinde bir miktar daha çalıştıktan ve bir dizi aşınma testinden daha geçtikten sonra Nike Pro Performance Hijab tamamlanmış oldu.

Hızlıca takılabilen tasarımda, Nike’ın nefes alabilme özelliği en yüksek kumaşlarından biri olan dayanıklı çift katmanlı Nike Pro cool file kullanıldı. Yumuşak ve hafif polyester iç göstermezken kumaş üzerinde nefes alabilirlik ve havalandırma için küçük delikler bulunuyor. File aynı zamanda esnek olduğundan elastik bir çerçeveyle bir araya geldiğinde hem sporcunun başını sıkıca sararak kişiye özel bir sarma sunuyor, hem de her spor dalına uyum sağlıyor. Örneğin buz pateninde dönüş ve sıçrama hareketlerinde daha sıkı bir kavrama gerekli olduğu için baş örtüsünün arka kısmı, açılmaması için esneyerek uzayabiliyor. Boyun ve yüz kısmında sporcu terlediği zaman meydana gelebilen sürtünme ve tahrişi ortadan kaldırmak için yumuşak iplikler bulunuyor.

Ibtihaj Muhammad bunu şöyle anlatıyor: “Önceki baş örtümün performansımı ne kadar etkilediğini Nike Pro Hijab’ı denediğimde anladım. Bir anda duyabilmeye başladım, eskisi kadar sıcak basmıyordu ve vücudum daha iyi ve daha hızlı bir şekilde serinlemeye başladı”.

Nike Pro Hijab siyah ve koyu mavi renk seçenekleriyle satışta. Beyaz ve koyu griyi içeren diğer renk çeşitleri, Ocak ayında nike.com ile 20’yi aşkın ülkedeki seçkin perakende mağazalarında satışa sunulacak.

