NIKE MOTION ADAPT BRA İLE HER EGZERSİZE UYUM SAĞLAYAN TEKNOLOJİ





Sporcuların ihtiyaçlarının hiç olmadığı kadar farklılaşıp zorlaştığının farkında olan Nike, rahatlıktan sıfır ödün verirken sporcuların farklı egzersizlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam uyum sağlayan bir bra geliştirdi. her antrenmana uyum sağlayan Nike Motion Adapt Bra, özel teknolojisiyle vücut dinlenme halindeyken esnemeyle uyum sağlıyor, çarpma etkisi altındayken koruyucu bir katmana dönüşen yepyeni bir malzeme sunuyor.

Yoga duruşlarıyla başlayıp koşu veya zıplamanın da olduğu güç egzersizleriyle devam edilen, farklı aşamalarda güç gerektiren egzersizlerin aynı antrenmanlar içinde yapıldığı durumlarda her etap için farklı destek seviyesindeki bir bra’ya ihtiyaç vardır. Bunun için geliştirilen Nike Motion Adapt Bra ile hızlı hareket etmeye başlanıldığı zaman bra’nın malzemesi daha destekleyici hale geliyor, vücudu sıkıca sarıp sabitliyor. Bra aynı zamanda emniyet kemeri sistemine benzer bir çalışmayla hızın azaldığı zamanlarda ise yeniden gevşiyor.

Nike Motion Adapt Bra’da yer alan yüksek düzeyli destek sunan yeni malzeme, branın tam altında yer alırken, bra’nın yarışçı sırtında file panel, ön kısımda en çok terleyen bölgelerde ise delikler bulunarak havalandırma ve nefes alabilirlik sağlıyor. Destek konusunda tam not almanın yanı sıra, Nike Motion Adapt Bra, ürünü test edenlerce “gelmiş geçmiş en rahat bra” olarak tanımlandı; bu, yüksek destekli bra kullanımları için çok nadir kullanılan bir tanımlama.

Nike Sutyen ve Yenilik Tasarım Direktörü Nicole Rendone bu yeni bra’yı şöyle açıklıyor: “Son derece esnek ve yumuşak olan bu malzeme, vücudunuzun şekline uyum sağlıyor ve siz düşük yoğunluklu bir aktivite yaparken sizinle birlikte hareket ediyor. Bra’nın ön kısmını çok yavaşça çektiğinizde, uyumlu kumaşın elinizle birlikte hareket ettiğini görürsünüz. Ama çok hızlı ve kuvvetli bir şekilde çekerseniz kumaş sabitleşerek, hatta neredeyse sertleşerek hareketinize direnç gösterir. İşte bu özellik, yani yüksek hızlı hareketlerde bra’nın hareket etmemesi, vücudun desteklenmesi açısından en büyük avantaj.”

Nike’ın yeni sezon bra koleksiyonunda Nike Motion Adapt Bra’nın yanı sıra 15 model daha bulunuyor. Bunların arasında tamamen yeni olan 9 tanesi, her sporcunun ihtiyaçlarını karşılayacak uyum, destek ve stili sunuyor.

