NIKE AIR SOCK RACER 31 YIL SONRA HALA SIRA DIŞI

Nike Air Sock Racer, rahatlıktan ve performanstan ödün vermeden 31 yıl sonra hala çağın ötesinde kalmaya devam ediyor.

İlk kez 1986 yılında maraton ayakkabısı olarak piyasaya sürülen bağcıksız Nike Air Sock Racer, hiç şüphesiz zamanının ilerisinde bir ayakkabıydı ve koşuya ek olarak sporun her dalını etkileyecek Nike yeniliklerinin yolunu açmıştı. Ayakkabıdaki dört yönde esneme özelliği ve iki destekleyici bant Nike Flyknit teknolojisinin habercisi olurken, ayağın şekliyle uyumlu kalıbı da Nike Free’nin tasarımına zemin hazırladı. O zamanın ayakkabılarında ağırlıklı olarak naylon, süet ve kauçuğun kullanıldığını düşünürsek, Nike Air Sock Racer kesinlikle çok farklıydı.

Ne rahatlıktan ne de performanstan ödün veren tasarımcı Bruce Kilgore, poliüretan köpük tabanı tam boy Nike Air üniteye sahip orta tabanla birleştirdi. Ayakkabıda kullanılan iddialı siyah-sarı renk kombinasyonu daha da iddialı bir reklamla birleşince, ayakkabının kayda değer bir kültürel önem kazanmasını sağladı. Sock Racer bir koşu ayakkabısına dönüşürken “Still Crazy After All These Years” (“Bunca Yıl Sonra Hala Çılgın”) gibi reklam sloganları kullanıldı. 2014’te “Genealogy of Free” koleksiyonu için HTM versiyonu üretilen ayakkabı, böylece tarihe adını Nike Free teknolojisinin habercisi olarak yazdırmış oldu.

Bugün Nike Air Sock Racer Ultra Flyknit, orijinal ayakkabının yeniliklerini günümüze taşıyor. Yüzeyde ilk kez kullanılan Nike Flyknit teknolojisi sayesinde ayakkabı daha fazla nefes alabiliyor, ayağa daha fazla uyum sağlıyor ve çok farklı renklerin kullanılmasına izin veriyor. Orijinal ayakkabıda da bulunan tokalarda biraz daha kalın bantlar tercih ediliyor; bu bantlardan biri ayağın çok fazla öne gitmesini engellerken diğeri orta kısımda ve yanlarda destek sağlıyor. Bilek kısmında, Nike Air Sock Racer Ultra Flyknit ile aynı şekilde çizgili bir desen bulunuyor. Daha da hafifleşen Nike Ultra dış tabanda çift yoğunluklu köpük, Nike Free tasarımından esinlenilen tırtıklar ve topuktaki hava ünitesi göze çarpıyor.