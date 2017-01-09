NICOLE KIDMAN, 49’UNDA YİNE ANNE OLMAK İSTİYOR





50 yaşına girmeye hazırlanan Nicole Kidman, eşi Keith Urban ile bir çocuk daha istediklerini açıkladı.

Dört çocuk annesi Nicole Kidman, 2017’de beşinci kez anne olmak istediğini açıkladı. Tom Cruise ile evli olduğu dönemde, en büyük çocukları Isabella (25) ve Connor’ı (21) evlat edinen Kidman, yıllar sonra müzisyen Keith Urban ile evlenip kızları Sunday Rose (8) ve Faith Margaret’ı (5) dünyaya getirmişti.

Haziran ayında 50 yaşına girecek olan Kidman, “Çocuklarım, hayatımın en büyük keyfi… Bu yıl yeniden anne olmayı umut ediyorum” diye konuştu. Geçmişte hamile kalamadığı için uzun süre tedavi gören ünlü aktris, şöyle konuştu: “Anne olmak hayatımdaki her şeyi değiştirdi ve beni daha iyi bir insan yaptı. Keith ile daha çok çocuğumuz olmasını istiyoruz. Büyükannem, annemi 49 yaşındayken doğurmuş. Ben de bu şansı yakalarsam çok mutlu olurum. Bu yıl bunun gerçekleşmesini umut ediyorum. Başarısız denemelerin ardından kalbiniz kırılıyor. Eskiden bir çocuk dünyaya getirebileceğime asla inanmıyordum ama 41 yaşında anne oldum.”

