NG SAPANCA’DA ÇOCUKLARA ORMAN ARKADAŞLIK EDECEK





Yeşilin her tonuyla çevrelenen benzersiz konumu, sağlık ve iyi yaşam alanındaki uzmanlığıyla tatil tutkunlarının vazgeçilmez adresi NG Sapanca, yaz tatilinde hem çocukları hem ebeveynleri doğayı keşfetmeye davet ediyor.

Çocukları için farklı bir tatil deneyimi yaşatmak isteyen ailelere NG Sapanca, merkezinde doğanın olduğu bir deneyim fırsatı sunuyor. Japonya’da doğan ve Türkiye’de NG Sapanca’da uygulanan “Orman Terapisi” ile ebeveyn ve çocuklar, şehrin ve yorucu bir eğitim döneminin stresini doğada atarak, beden ve ruhlarını dinlendirecek.

Eğitimli rehber eşliğinde, tüm duyular açık olarak doğada yürümek, doğadaki sesleri, kokuları, renkleri hissetmek olan Orman Terapisi dünyada iyi yaşam alanında popülerliğini giderek yükselten bir akım. Bu akımın Türkiye’deki temsilcisi olan NG Sapanca, misafirlerine bu eşsiz deneyimi yaşatıyor.

Yaz tatilini fırsat bilen aileler Orman Terapisi’ni çocuklarıyla birlikte, NG Sapanca’da uygulayabilecek. Şehir koşturmacası içinde doğadan uzak kalan çocukların ormanı keşfedecekleri, meyveleri dalından koparacağı, farklı bitki ve ağaçları tanıyacağı bu muhteşem tatil keyfi ile tüm yılın yorgunluğu da atılacak.

Hiperaktivite’ye de iyi geliyor…

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ispatlanmış olan Orman Terapisi, çocuklarda sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye de iyi geliyor.

Orman Terapisi ayrıca tansiyonu dengeliyor, stresi azaltıyor, kan şekerini düşürüyor, enerji seviyesini yükseltiyor ve uykusuzluğu önlüyor .

http://nghotels.com.tr/

info@nghotels.com.tr

NG Sapanca:(0264) 242 5600



