NEZAKET HAREKETİ BAŞLASIN





“İyilikten maraz doğar” sözünün modası geçti. Artık iyilik yapıp denize atıyoruz; çünkü bu aynı zamanda sağlığımıza da faydalı oluyor.

Son zamanlarda havada biraz daha insanlık kokusu almak istiyorsun, değil mi? Nezaketin tekrar öne çıktığı günler yakın. Aslında bu sadece bizim değil, tüm dünyanın problemi. Öyle ki Amerika’da Pittsburgh ve Arlington gibi şehirler nezaketi kutlamak için resmi günler başlatıyor.

North Carolina Üniversitesi Psikoloji ve Nörobilim Bölümü’nden Doç. Dr. Kurt Gray, şefkate olan vurgunun, daha geniş ölçekteki eksikliğine bir tepki olabileceğini söylüyor: “Tüm dünyayı kontrol edemezsin ancak çevrende nasıl davranacağını kontrol edebilirsin.” Ayrıca sevgiyi yaymak zihnine ve vücuduna da fayda getiriyor. İşte iyilik yaparak iyilik bulmanın yolları ve nezaketin sağlığına yararları:

DAHA SAĞLIKLI BİR KALP

Verdikçe kazanıyorsun! Health Psychology’de yayımlanan bir çalışmaya göre başkaları için harcadığın para, kardiyovasküler sistemini geliştiriyor. Nasıl mı?

Çalışmaya katılanlara üç hafta boyunca haftalık $40 verilmiş ve kendileri ya da başkaları için harcamaları söylenmiş. Sonuçta ise başkaları için harcama yapanların tansiyonlarında düşüş gözlemlenmiş. Çalışmanın yazarları, cömertliğin sosyal bağları kuvvetlendirdiğini ve stresi azalttığını düşünüyor. Ve bu iki durumun da kalp sağlığına iyi geldiği kanıtlanmış durumda.

NE YAPABİLİRSİN? Çalışmanın yazarlarından, Harvard Business School’dan Davranış Bilimci Dr. Ashley Whillians, “Büyük paralar harcamana gerek yok; ufak bir miktar bile aynı etkiyi yaratır” diyor. Arada sırada Starbucks’tan ofise dönerken iş arkadaşına da bir kahve alabilirsin, ikinize de iyi gelecek.

DAHA MUTLU BİR BAKIŞ AÇISI

Nezaket davranışları göstermek vücudundaki oksitosin (mutluluğumuzla ilgili olan hormon) seviyesini arttırıyor; bu da ruh hâline iyi geliyor ve kaygını azaltıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, başkalarının cömertliğine şahitlik etmek de aynı etkiyi yaratıyor.

NE YAPABİLİRSİN? Kaygı seviyeni arttıran bir şeyi ele alalım: Mesela kızgın birinin seni terslemesi… Hemen cevabı yapıştırma, dürtünü frenle ve kendine bunun muhtemelen kişisel bir şey olmadığını hatırlat. Gray, “Bazen karşımızdakinin zor bir gün geçirdiğini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını unutuyoruz” diyor. Ayrıca başkalarına iyi davranan insanlarla takıl –çalışmalar nezaketin bulaşıcı olduğunu söylüyor.

DAHA UZUN BİR HAYAT

American Journal of Public Health’te yayımlanan bir çalışmaya göre, başından stresli bir olay (işini ya da bir sevdiğini kaybetmek gibi) geçtikten sonra o yıl nazik davranışlar gösterenler, daha uzun bir ömür sürüyor. Çalışmayı hazırlayanlar, şefkatli davranışların zor dönemin tetiklediği strese bariyer koyduğunu düşünüyor.

NE YAPABİLİRSİN? Başkalarına yardım etmeyi bir alışkanlık hâline getir. Arabası bozulan komşunu gitmek istediği yere bırak ya da arkadaşının ufak tefek ev işlerine yardım et. Enerjini bir yardım kuruluşuna ya da hayvan barınağına harcamak da işe yarar.

DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Şefkat ve şükran duygularının zevkini çıkarmak vücudunun savunma sistemini güçlendirebilir. Journal of Advancement in Medicine’da yayımlanan bir araştırmaya göre duygular üzerine derinlemesine düşünmek için beş dakikalık bir egzersize katılan insanların, virüslerle savaşan bir antikor olan immünglobulin A (IgA) oranlarında hızlı bir artış görülmüş.

NE YAPABİLİRSİN? Önemsediğin biri hakkında düşünmek için beş dakikanı ayır. İşte bu kadar kolay! Daha derin bir etki için birine, onda neleri takdir ettiğini anlatan bir mektup yaz. Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde mutluluk üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Sonja Lyubomirsky, mektubu göndermek zorunda bile olmadığını söylüyor. Çalışmalara göre, düşüncelerini dillendirmek bile senin o kişiye daha bağlı hissetmeni ve cömert davranışlara daha yatkın olmanı sağlıyor

