NEW YORK MARATONU’NU KİMLER KAZANDI?

New York Maratonu’nu kazanan isim kadınlarda Kenyalı Mary Keitany oldu! İşte detaylar…

New York’ta, Staten Island’dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan’daki Central Park’ta sona eren maratonun kazananlarını açıklıyoruz!

Kenyalı Keitany, 4. kez şampiyon

Kadınların gücü adına! Kenyalı Mary Keitany, 2 saat 22 dakika 48 saniye ile New York Maratonu tarihinde 4. kez birincilik kazandı.

Kadınlar kategorisinde 2 saat 26 dakika 2 saniye ile Kenyalı Vivian Cheruiyot ikinci olurken geçen yılın şampiyonu ABD’li Shalane Flanagan ise 2 saat 26 dakika 22 saniyeyle mücadeleyi 3. sırada tamamladı.

Erkeklerde şampiyon kim oldu?

Erkeklerde Etiyopyalı atlet Lelisa Desisa, 2 saat 5 dakika 59 saniye ile birinciliği göğüsledi. Daha önce 2013 ve 2015’te Boston’da birincilik kazanan 28 yaşındaki Desisa, New York Maratonu‘nda ilk kez zirvede yer almış oldu.

Gözlerimiz Karlie’yi aradı!

Karlie Kloss, geçtiğimiz yıl New York Maratonu’na katılarak bir hayalini gerçekleştirmişti. Haliyle bu yıl da gözlerimiz onu aradı. Katılmasa da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi desteklediğini söyledi.