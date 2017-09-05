NEW BALANCE İLE ADIM ADIM İSTANBUL BİENALİ





New Balance, 15. İstanbul Bienali çerçevesinde gerçekleştireceği özel gezi organizasyonu ile sanat severlerle buluşuyor.

Sunduğu ikonik modellerle günlük giyimde konforu ve şıklığı tercih edenlerin markası New Balance, kültür, sanat ve yaşam platformu HUB&Artkolik işbirliğiyle bu yıl 15.si düzenlenecek İstanbul Bienali’nde “NB ile Adım Adım İstanbul Bienali” gezilerini düzenliyor.

Dünyaca ünlü Elmgreen ve Dragset sanatçı ikilisinin küratörlüğünü yaptığı ve bu seneki teması “iyi bir komşu” olan bienalde, 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergileniyor. 15. İstanbul Bienali’ne özel oluşturulacak “NB ile Adım Adım İstanbul Bienali” gezisi Pera Cafe’de İstanbul Bienali’nin tarihi ve kavramsal çerçeveleri hakkında konuşulacak kahve ikramı ardından Pera Müzesi’nden başlayacak. Bir sonraki durak Asmalımescit’teki Yoğunluk Sanatçı Atölyesi olacak. Galata Rum İlköğretim Okulu ve İstanbul Modern ziyaretleri sonrasında bienal gezisi ARK Kültür’de sonlanacak.

Akademisyen Ayşegül Sönmez rehberliğinde, 25 kişilik gruplar halinde toplamda 4 gezinin düzenleneceği “NB ile Adım Adım İstanbul Bienali” gezilerinin ilki 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ardından sırasıyla 3 Ekim Salı ve 10 Ekim Salı günleri 3. ve 4. geziler düzenlenecek. Bienal kapsamında gerçekleştirilecek son gezi 15 Ekim Pazar günü, uzman eğitmenler gözetiminde 7 – 11 yaş grubundan çocuklara özel olacak.

Geziye katılım ücreti 200TL iken kayıt için bienal@artkolik.biz adresine mail atılması yeterli oluyor. Ayrıntılı bilgi için www.artkolik.biz adresinden gezi detaylarına ulaşılabiliyor.



