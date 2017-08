NEW BALANCE 574S İLE GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK BİR ARADA…

New Balance yeni 547S, klasik 574 modelini modern hayatın estetiği ve dinamizmiyle harmanlıyor.

New Balance, en ikonik tasarımlarından birisi olan 574 modelini, yepyeni bir bakış açısıyla tekrar yorumluyor. Modern çağın hızla gelişen ve değişen dinamik yapısı içerisinde, performans ve estetiğin buluştuğu New Balance 574S, özgün ve zamansız bir tarzın mükemmel birleşimini sunuyor. New Balance 574S, köklerinden ilham aldığı 574 modelinin tarihini ve mirasını yansıtıyor. Ayrıca hızla geçen zaman içerisinde her daim daha ileri gitmenin, kendini daha fazla geliştirmenin ve yeni şeyler keşfetmenin heyecanını da yaşatıyor.

Fresh Foam taban teknolojisi ikonik 574 ile buluştu

New Balance’ın genellikle performans modellerinde kullanılan ve sporcu performansını maksimuma taşıyan eşsiz Fresh Foam teknolojisi 574S ile günlük hayata taşınıyor. Siyah, kırmızı ve beyaz mono renk seçenekleriyle tasarlanan 574S koleksiyonu, Fresh Foam taban teknolojisiyle premium yastıklama sağlarken off-road koşularda ve outdoorda kullanım rahatlığı da sağlıyor. Tabanda kullanılan Fresh Foam teknolojisine ek olarak topuk kısmında yer alan ABZORB teknolojisi şok emilimini minimuma indiriyor. New Balance 574S tasarımında kullanılan premium deri ve süet malzeme ikonik 574 siluetine modern bir görünüm getiriyor.