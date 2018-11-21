NETFLIX’İN YENİ DİZİSİNİN YILDIZI BEREN SAAT OLDU!

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi. Bu dizinin başrolünde ekranın güçlü kadınlarından Beren Saat var!

Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi! Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi. Üstelik Netflix’in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak! Netflix’in Beren Saat’li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Kanalın sıradaki güçlü kadını Beren Saat‘in neler yapacağı merak konusu!

