NEMFOMAN KELİMESİNİN ANLAMINI BİLİYOR MUSUN?





Aklında sadece bir film adı olarak kalmış olabilir. Ya da sonrasında merak edip araştırdın, kim bilir. Yönetmen Lars von Trier’in 2014 yapımı iki filmlik “Nemfomanyak”ının ardından yıllar geçse de, bu ‘terim’ güncelliğini koruyor.

Nemfoman: Cinsel dürtüleri çok yüksek olup seks için büyük bir istek ve motivasyona sahip olan insanlara verilen ad. Hiperseksüaliteyle bağlantılı davranışların incelendiği, 20’li yaşların başındaki yaklaşık 1.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 3,1’i nemfoman. Bu gruba dahil olan kadınlar biseksüel ilişkiye veya alkollüyken cinsel ilişkiye girmeye daha yatkın oluyor. Yapılan araştırma, hiperseksüalite ile çok sık mastürbasyon yapma, röntgencilik ve sanal sekse yatkınlık arasında da bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

