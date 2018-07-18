NELER YEMELİYİM?





Egzersiz yapıyorsan, aranı mutlaka iyi tutman gerekenler besinleri açıklıyoruz.

Ananas

Müthiş bir ödem söktürücü. Özellikle ananasın ortadaki sert kısmını yediğinde vücudunda biriken ödemi atarsın. Daha iyisi ise bu tatlı meyvenin, protein sindirimini arttırıyor olması. Bu özelliğinin aktif olması için ananası et grubu besinler ile birlikte pişir. Veya et yemeğinin yanında hazırladığın salatanın içine doğra. Protein sindiriminin arttığında, metabolizman hızlanır. Fakat alerjen olabileceği için günde üç dilimden fazlasını yememelisin.

Fıstık Ezmesi

Evet, yüksek yağ içeriğine sahip ama yediğin miktara dikkat ettiğinde tam bir mucize. Lif oranı yüksek olduğu için uzun süreli tokluk sağlıyor. E vitamini ve çinko içeriğinin bolluğu sayesinde, sporcuların vazgeçilmez besini. Aynı zamanda kas kaybını azaltıyor. Düzenli egzersiz yapıyorsan, günde maksimum bir çorba kaşığı yemen yeterli.

Avokado

Yağ kalitesi çok yüksek ve iyi bir Omega-3 kaynağı! Egzersiz öncesinde yemelisin. Ayrıca dokuz farklı aminoasidin vücuda alınmasına yardımcı oluyor. Günde 1/2 avokado yeter de artar.

Kinoa

Yüksek protein ve posa içeriğiyle hem tok tutuyor, hem de egzersizdeki performansı arttırıyor. Egzersizden altı saat öncesindeki öğünde, dört çorba kaşığı yemen yeterli olacaktır. Örneğin salatasını yapabilirsin.

Muz

Özellikle kardiyo antrenmanları öncesinde yiyeceğin bir muz, sana hızlıca ihtiyacın olan karbonhidratı verir. Muzu dilersen sabahları yulaf ezmene veya smoothie’ne ekleyebilir ya da fıstık ezmesi ile birlikte yiyerek kuvvet antrenmanları öncesinde güç toplayabilirsin.

