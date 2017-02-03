NEFRET EDEREK AŞIK OLMA UYGULAMASI!





Ton balığı, Tom Brady, Taylor Swift, kediler, bebekler, futbol, Survivor, Sıla, korna sesi, Serdar Ortaç… İnsan her şeyden nefret edebilir. Nefretin sonu yok. Nefretin nesnesinin de öyle. Fakat bu saydıklarımız sadece nefret edilen değil, nefret edilmesinden keyif alınan şeyler de olabilir. Evet, bazı insanlar nefretlerinden de güç alıyorlar. Her ne kadar iki ayrı yumrukta buluşsalar da, aşk da nefret de birbirinden pek ayrı kalacak şeyler değil.

Bu gerçeği kavrayan girişimcilerden birisi, yeni bir arkadaşlık uygulaması geliştirdi ve Tinder’a bir anlamda rakip olmaya çalıştı. Uygulamanın adı Hater. Kullandığı algoritma ise, belirli konu üzerinde nefret kusan insanları birbirleri ile eşleştirmeye çalışıyor. Konuları öyle kısıtlı da zannetmeyin: Zira üzerinden nefret kusarak hayatınızın aşkına kavuşabileceğiniz 3.000 civarı konu bulabilirsiniz. Tinder’da sola ya da sağa çekmek ne demek biliyorsunuz. Hater uygulamasında ise yukarı çektiğinizde sevgi verecek, aşağı çektiğinizde ise nefret kusacaksınız. Beğenmek için sağa, beğenmemek için sola çekme kuralı Hater’da da geçerli oluyor.

Hater uygulaması umarız ülkemizde de popüler hale gelir. Şimdilik sadece Apple Store’da bulunuyor. İndirin, bedavaya nefret kusun, aşkınıza kavuşun. iPhone’dan nefret edenler için de iyi bir haberimiz var. Uygulama, bu bahar Android cihazlarda da kullanılabilecek.

