NEFRET AŞKA DÖNÜŞTÜ!





Boks yapıyor, yüzüyor, bahar ve yaz aylarında yürüyüşe çıkmayı seviyor. Ve koşu tutkunu! Karlie’den öğreneceğin çok şey var.

Eskiden koşudan nefret eden ama şimdi kendilerini koşmak için motive eden ünlülerle tanışmaya ne dersin?

Koşmak konusunda biraz çekimser mi kalıyorsun? O halde, bu ünlü isimlere kulak ver. Zira onlar, bir teknik veya bakış açısındaki en ufak bir değişiminin koşu ile olan ilişkini sonsuza kadar değiştirebileceğini biliyorlar.

1/ KOŞUYU HENÜZ ÜSTESİNDEN GELMEDİĞİN BİR ŞEY OLARAK GÖR

“Tamamen dürüst olmak gerekirse, koşmaktan nefret ederdim. Paris Yarı Maratonu için egzersiz yapmaya başlamadan önce, bir kerede dört milden fazlasını hiç koşmamıştım. Her zaman çok aktif biri oldum, bir balerin olarak çok genç yaştan beri egzersiz yapıyorum. Dans egzersizlerimde ve şimdi de antrenmanlarımda, kendimi zorlamak çok önemli oldu. Koşmak, üstesinden gelmek istediğim ve kendimi denemek için zorladığım bir korku.” –Karlie Kloss, Runner’s World

2/ SENİ DESTEKLEYEN BİR EĞİTMEN BUL

“Bütün yaşamım, koşmaktan nefret etmekle ve bir bebek paleont (soyu tükenmiş uçan bir sürüngen) gibi koşmakla geçti. Bu, utanç verici ve dürüst olmak gerekirse yanan bir binadan kaçmak için veya hızlı bir şekilde büfeye doğru hareket etmek için kendime güvenemedim. “Girls” dizisinin yapımcısı Jennifer Konner, canlandırdığım karakter Hannah’ın koşusunu geliştirmesine karar verdi; bu yüzden bana Mile High Run Club’dan Matt Wilpers ile egzersiz seansları ayarladı. Bir saat içerisinde bana eskiden işkence gibi gelen bu aktivite ile farklı bir ilişki yaşadım. Güçlü, hızlı ve gururlu hissettim. Triatlon yaşamını benimsemedim; ama koşmak vücuduma ve onun güçlerine daha fazla bağlanmak için gerçek bir sevinç kaynağı.”- Lena Dunham, Instagram

3/ FORMUNU, RAHAT VE KENDİNE GÜVENLİ HİSSEDENE KADAR GÜZELLEŞTİR

“Doğru yollarla nasıl koşulacağını ve koşuyu eğlenceli kılmayı öğrenene kadar, onu göz korkutucu buluyordum. Bana sağlık delisi diyebilirsin; ama şimdi sneaker’larımı bağlamak ve uzun bir sahil boyunca koşmak için heyecanlanıyorum.”-Lauren Conrad, LaurenConrad.com

4/ KOŞUNUN FARKLI ŞEKİLLERİNİ DENEYİMLE

“Interval egzersizi yapmaya kocam sayesinde başladım. Sadece birkaç hafta yaptım ve bundan sıkıldım. Sprint için iki dakika interval yapıyor ve sonra koşuyordum; çünkü kocam yarım saatlik sprint’in ve koşunun, koşu bandında bir saat durmakla eş değer olduğunu söylüyordu. Şimdi 40 ila 50 dakika arası koşuyor ve terliyorum.” -Viola Davis, New York Magazine

5/ INTERVAL EGZERSİZİNİ DENE

“Koşmaktan nefret ediyordum; ama fitness eğitmenim bana koşmanın farklı yollarını gösterdi. Koşu bandının üzerine bir dakikalığına çıkarak ve inerek koşuyorum ve sonunda orada yarım saat boyunca koştuğumu fark ediyorum.” -Kelly Osbourne



