NEFES KOKUSUYLA NASIL MÜCADELE ETMELİSİN?





Diyetisyen Tara Diversi, nefes kokusuyla nasıl mücadele edeceğini anlatıyor.

Diş çürükleri gibi ihtimalleri elemek için öncelikle dişçine git. Diyet tarzın, yeterli su içmemekten kaynaklanan dehidrasyon, çok fazla kahve ya da alkol de nefesinin kötü kokmasına neden olur. Güne taze limon sıktığın bir bardak suyla ya da spirulina gibi yeşil toz kullandığın bir smoothie ile başlamak kötü nefesi tetikleyen kimyasalların emilimini sağlar. Sarımsak ve soğanı beslenme düzeninden çıkarmayı, eti ya da rafine karbonhidrat ve şekeri kesmeyi dene.

Editörün Notu: Dişlerini fırçalarken bakterilerin yoğunlukta olduğu dilini de temizlemeyi dene.

