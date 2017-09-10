NEDEN STRESLİYKEN TUZLU ATIŞTIRMALIKLARA HAYIR DİYEMİYORSUN?

Kendini daralmış hissettiğin zamanlarda cips paketine saldırmanın bilimsel bir nedeni var.

Stres seviyelerin patladığında, abur cubur atıştırma isteğin de patlar.

Peki neden tatlı ya da ekşi lezzetler yerine tuzluları istiyoruz?

Stres seviyelerin yüksek olduğunda elimizin şeker yerine Doritos’a gitmesinin fizyolojik bir sebebi var.

Aslında, University of Florida’da hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada tuzlu besinler tüketmenin fizyolojik stres altındayken salgılanan kortizol gibi stres hormonlarının miktarının azaldığı sonucuna varılmıştı.

Araştırmacılardan Dr. Eric Krause’a göre bu etkilerin insanlarda da benzer olması beklenebilir.

Tuzlu yiyeceklerin fazlasına da gerek yok: Krause’a göre vücuttaki sodyum seviyelerinin %1-2 oranında artması stres hormonlarının salgısının bastırılmasına yetebilir.

Bu seviye için orta boy bir patates cipsi yeterli.

Krause ve diğer araştırmacıların bulgularına göre vücuttaki oksitosin (zevk ve keyifle bağlantılı bir güzel his hormonu) seviyeleri tuzlu besinlerle beraber artıyor.

Kendini stresli hissettiğinde bir paket cips açabilirsin; fakat porsiyonlara dikkat et: Cips ve patates kızartması gibi tuzlu opsiyonlar kalori ve yağ açısından zengindir.

Men’s Health kilo verme danışmanı Dr. Alan Aragon’a göre bel bölgeni zayıf tutmak istiyorsan, bu isteği tatmin etmek için tuzlu kuruyemişlere yönelmelisin.



Bu besinlerdeki sağlıklı yağlar, kolestrol seviyeni ve kalp hastalıkları risklerini düşürebilir.



Kilonu dert etmeden salatalık, havuç ve domates gibi sebzeleri dilimleyip tuzlayabilirsin.

Fakat günlük sodyum alım miktarınızı da 2,300 milligramın altında tutmaya özen göster.

Eğer yüksek kan basıncına sahipsen, 1500 gibi daha düşük seviyelere de çekmek isteyebilirsin.