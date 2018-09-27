NEDEN ORGAZM OLAMIYORUZ?





Kadın orgazmının gizemini bilim adamları bile çözemedi. Kadının kendi bedeni ve duygusal zihninin buluştuğu zirve noktası olan orgazmı tadamadığını düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, sorun nerede olabilir?

Onun hakkında neden bu kadar çok konuşmayı sevdiğimizi biliyorsunuz. Tüm konuşulanlara, araştırmalara ve açıklamalara rağmen kadın orgazmının bir kısmı hâlâ gizemini koruyor. Bu konuda birçok tabu, önüne geçemediğimiz endişelerimiz var.

Orgazm, vücudumuz ve içimizde barındırdığımız güç arasındaki bağın, en yoğun dışa vurulmuş fiziksel hâllerinden biri. Orgazm anatomisi gereği, ne kadar fiziksel bir durum gibi gözükse de duygusal tarafı onu mümkün kılan ve var eden en önemli özelliği. Cinsel hayatında zirveyi yaşayamamış, yatakta orgazm olma rolünü oynayan pek çok kadın bulunuyor. O zaman içinizi yiyip bitiren soruya geliyoruz; neden orgazm olamıyoruz?

Erkek orgazmı üzerine para harcayan porno endüstrisi sağ olsun; bu konuda herkesin kafası oldukça karışık. Cinselliği pornodan öğrenen erkek topluluğunun kadın orgazmına yaklaşımının ise bu filmlerden altta kalır yanı yok. Bu da doğal olarak beklentiyi anlamsız yere, bir değil birçok kademe yukarı taşıyor. Porno filmler, görsel ispat olarak orgazm olmanın kolay bir etkiye tepki olayı olduğunu düşündürüyor.

Kadın ise kendi vücudunda gerçekleşen bu olayı kafa karışıtırıcı buluyor. Merak etmeyin; her zaman söylediğimiz gibi porno endüstrisinde hiçbir şey göründüğü gibi değil. Peki, o zaman bilim adamlarının bile hâlâ tam olarak bir anlam bulamadığı kadın orgazmını engelleyen duygusal faktörler arasında neler yer alıyor.

Orgazmın nasıl bir his olduğunu bilmiyorsundur

Bu düşünce ‘aşkın ne demek olduğunu bilmiyorum’ ile aynı yapıya sahip. Çoğu kez âşık olduğumuzu düşünür, bir sonraki aşamada bunun şüphesini yaşarız. Orgazm olarak düşündüğün şey, belki de en başından beri koca bir yanılgıydı. Birçok kadının gerçek orgazmı yaşayamadığını biliyoruz.

Çevrenizdeki çoğu insandan her defasında ‘orgazm olmak çok zor’ cümlesini duyuyor olmalısın. Peki, ya daha önce, ‘orgazm olmanın ne demek olduğunu bilmiyorum’ cümlesini duymuş muydun?

Çoğu kadın için bunu açıkça söylemek çok zor. Bunun eksikliği kendi içlerinde büyük bir korku yaratırken, çevreyle paylaşma fikri dehşete düşürüyor, olabilir. Hatta bu korku hâlihazırdaki cinsel hayatında o hissini bilmediğini düşündüğün orgazma engel bile olabilir. Eğer içinizde gerçekten böyle bir korku ya da merak barındırıyorsan, sis perdesini kendiniz kaldırmayı dene. Bunu da kendini tanımakla başarabilirsin. Elbette en kolay ve kestirme yol mastürbasyondan geçiyor. Özel alanını yaratın, kendini parmaklarının yönlendirmesine bırak. Eminiz parmakların senin için en iyi olanın ne olduğunu anlatacak en güvenilir rehber. Buradan öğrendiklerinle birlikte partnerinden ne istediğini daha iyi bileceksiniz.

Seks terapisti Vanessa Marin’in önerdiği düşünce yolunu da deneyebilirsin:

“Orgazm olmayı bekâreti kaybetmekle kıyaslamak faydalı olacaktır. Sonuçta bakireysen seksin nasıl olacağını bilemezsin. İlk defasında gergin hissedebilirsin, ama seni ele geçirmesine izin vermezsin. Beklentilerinin ne olduğunu bilmeden, kendini seks yaparken bulursun. Orgazmı da böyle düşün. Neyin geleceğini bilmeden, bekâretini kaybettiğin zamanki cesaretini göster.”

Sevişirken kontrolü kaybetmek korkuyorsundur

Zamanımızın başlıca karakteristik özelliklerinden biri olan ‘kontrol deliliği’ hayatının her noktasına parmak basar. İş, ev, aile ve özel hayatınızda gerçekleşen pek çok olayın, kendi kontrolünde gelişmesi için büyük çaba gösterirsin. Bu, kimi zaman obsesif vakaları bile beraberinde getirir. Kontrol deliliğinin etkilediği durumlardan biri de orgazm. Aslında orgazm, doğası gereği kontrolünüzün dışında gerçekleşmesi gereken eylemlerden biridir. Mutlu anlarını düşünün. Arkadaşlarınla her bir araya geldiğinde attığın kahkahalar ya da sevdiğin biri size sürpriz yaptığında verdiğin tepki…

Bunların hepsi de kontrol dışında gerçekleşen örnekler değil mi? İşte orgazmın da senin için böyle bir durum olması gerekiyor. Bir nevi kontrolün dışında gerçekleşen, ama sana zevk ve mutluluk veren…

Orgazm sırasında vücudunda neler oluyor?

Elbette bunun yüzde yüz kontrolün dışında gerçekleştiği söylenemez. Vücudun orgazm sırasında farkında olmadan istemsiz tepkiler verecek, ama sonuçta tamamen kendinden geçmeyecektir. Ya da sonrasında bambaşka bir insana dönüşmeyeceksin. Dememiz o ki; ‘kendimi serbest bırakırsam ne olacak?’ korkusunu yaşamak, orgazmı gözünde büyütmekten başka bir şey olmayacaktır. Orgazmı dağın zirvesine çıkıp daha sonra deniz seviyesine inmek gibi düşün.

Seks yaparken partnerine karşı rahat hissetmiyorsundur

Orgazmın fiziksel bir dışavurumdan çok, duygusal bir tepki olduğunu anlatan en iyi neden partnerine karşı yaşadığın güven sorunu olabilir. Sonuçta orgazm hassas bir deneyim. Seks yaptığın insana karşı tam anlamıyla bir güven beslemiyorsan, vücudunda gerçekleşecekleri de engelliyor olabilirsin.

Belki de ‘ten uyumu’ dediğimiz ‘cennette eşleşme kadar kutsal’ olan çekimi de yakalayamamış olabilirsiniz. En başından beri aranızdaki ‘tuhaf’ hissin en basit açıklaması bu da olabilir.

Şu anki partnerinle yaşadığınız bu tuhaf durumu daha önce başkasıyla yaşamadıysan, oturup düşünmen gereken şeyler var demektir. Herkesin sana uygun partner olacağına dair bir şart yok. Ya da partnerinle

bu uyumsuzluk durumunu sadece yatakta yaşıyorsanız, birbirinize biraz daha zaman tanıyın.

Kötü cinsel tecrübelerin var

Belki de tespiti en kolay, ama bir o kadar da trajik olan neden; kötü cinsel tecrübe. Araştırmalar gösteriyor ki, her dört kadından biri hayatında bir kez cinsel tacize uğruyor. Bunun yansıması olarak daha sonrasında yaşanan pek çok cinsel tecrübe, rahatsız edici ve zor bir durum hâline geliyor.

Vücudumuz ve zihnimiz yaşadığı travmayı üzerinden atmak için direnç gösterir. Eğer başınızdan buna benzer olumsuz bir tecrübe geçtiyse o anda kalmak sizin için alışması zor olabilir. Bu da ilişkilerinize ve konumuzla bağlantılı olarak cinsel hayatına yansıyacak bir vaka olmaktan geri kalmaz. Böyle durumlarda yapılacak en iyi şey, bir psikologdan yardım almak olacaktır.

Seks yaparken anı yaşamıyorsundur

Yine modern yaşam problemlerinden biriyle karşı karşıyayız. Dikkat dağınıklığı, neredeyse hepimizin yaşadığı günlük bir sorun. Bazen aynı anda birçok işi birlikte yapmak durumunda kalabiliyoruz. Yemek yerken televizyon izlemek, çalışırken arkadaşınızla sohbet etmek gibi pek çok eylem birbiriyle bağ kurar hâle gelebiliyor.

Beynimiz o kadar yüksek bir çalışma ivmesi kazanıyor ki, bazen tek bir şeye odaklanmak dünyanın en zor işiymiş gibi gelebiliyor. İşte bu noktada seks hayatında yaşadığın dikkat dağınıklıkları en büyük kabusun olmaya aday.

Seks sırasında odak noktanın başka bir yöne doğru kayması, vücudunun göstereceği tepkilere de yansıyor. Kendini anın akışında serbest bırakmak yerine, aklını kurcalayan şeyi düşünmeyi seçiyorsun.

Orgazm için uygulayabileceğin meditasyon tekniği

Bu da seni orgazmdan alıkoyan en büyük problem olarak karşınıza çıkıyor. Eğer gerçekten benzer bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız, deneyebileceğiniz ilk adım meditasyon olabilir. Bunun için artık o kadar çok aplikasyon bulunuyor ki, mükemmelini bulmakta zorlanmayacaksınız. Headspace yeni başlayanlar için iyi bir uygulama. Deneyebileceğin başka bir adım ise kendine meydan okumak olacaktır.

Kendine haftada bir gün sadece bir tane aktivite yapma şartı koy. Kulağa ne kadar imkânsız gibi gelse de, bir süre sonra alışmaya başladığınızı göreceksin. Üçüncü adım ise kendini telkin etmek olacaktır. Seks sırasında dikkatinizin dağıldığını hissettiğin an, toparlan. Kendine odaklanman gerektiğini hatırlatan cümleler kur. Her şeyin rayına girmeye başladığı anda tekrar kendini anın güzelliğine bırak. Odaklanma kısmını fazla ciddiye alırsan, zorlama aşamasına geçmen mümkün. Bu da olmasını istemediğimiz bir durum. Bu yüzden hangi noktaya kadar gelmenin yeterli olacağını bilmek önemli bir detay.

Orgazmı engelleyen nedeni bilmiyorsundur

Bazen bizi alıkoyan şeyleri belirlemekte zorlandığımız zamanlar olabilir. Bu, hayatın her döneminde geçerli olan bir durum. Biraz önce bahsettiğimiz nedenlerin arasında, seni engelleyeni bulamadıysanız kendinize sorular sorun. “Neden korkuyorum?”, “En kötü ne olabilir ki?” bu sorular üzerinde derinlemesine düşünüp aslında tüm endişelerinizin boşa olduğunu anlaman an meselesi olacaktır.

Tabii, bu soruları cevaplarken kendine açık ve dürüst olmanı gerektiğini de unutma. Kendin için ufak fanteziler içeren egzersizler de geliştirebilirsin. Mesela kendinizi orgazm olurken hayal et. Tüm seks tecrübeni en başından başlayarak zirveye ulaştığın ana kadar aklından geçir. Belki bu süreçte seni engelleyen şey, bir anda karşında belirebilir.

Kendi doğanı olduğu gibi kabul et

Kendi doğanızı olduğu gibi kabullenmek, hayatının her döneminde sana yardım edecek bir davranış olacaktır. Yukarıda sıraladığımız nedenlerin yanında, kendine olan güvensizliğin sebebiyle bir alıkoyma durumu yaşıyorsan, yalnız olmadığını bil.

Dünyada birçok insan ‘vücudumu sevmiyorum’ hissini taşıyor. Bu hissiyat sadece cinsel hayatından alacağınız zevkten değil, başka dünyevi zevklerden de seni mahrum bırakacaktır. Kendini, vücudunu ve zihnini olduğu gibi kabullen; onu sev. Bu noktada yeni keşifler yaşayacak, bunca zaman kendinizi engellediğin duygulardan büyük hazlar alabileceksin.

En başta, orgazmın sadece erkek doğasında değil, kadın da var olduğu gerçeğiyle yüzleş. Etrafındaki her şeyin, erkek toplumuna odaklı olması seni yıldırmasın. Bu noktada kadın bakış açınızla ve bencilce düşünmek, seni kötü biri yapmayacaktır. Herkesin orgazmın vadettiği derin hazdan, bir parça tatma hakkı olduğunu asla aklınızdan çıkarma.

Kaynak: Marie Claire



