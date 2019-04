Karbonhidratlar, diş macunun ve hatta yoga matın… Hamile kalmana engel olan şeyler belki de bunlardan biridir? Dene ve olacakları gör…

Hamile kalmak karmaşık bir durum. Bazen hamile kalmak bir mucize gibi görünür. Kadınların bir ay içerisinde doğurgan olduğu yalnızca altı günü var. Yumurtlama günü (yumurtalıktan çıkan yumurta) ve bunun öncesindeki beş gün… Spermin beş günü, yumurtanın ise yalnızca 24 saati vardır. Araştırmalara göre her altı çiftten biri doğurganlık sorunuyla karşı karşıya. Ancak çoğu, bir sene içerisinde hamile kalabiliyor. Uzmanlara göre, biz kadınların doğal yollarla çocuk sahibi olmayı artırmanın yolları oldukça fazla. Yalnızca hangi seçeneğin işe yarayacağını bulmak için çok denemek gerekiyor. Hamile kalmak isteyenlerin kaçınması gereken beş farklı yolu anlatıyoruz.

Art arda sevişmek

Seks yapmadan önce yumurtlama dönemini beklemek mantıklı gelse de (bir sonraki regl döneminden 14 gün öncesi), hamile kalma şansını etkileyebilir. Çünkü tutarlı olman gerekiyor. Birçok çift, yalnızca yumurtlama döneminde sevişerek hamile kalmaya çalışıyor. Ancak bu durum spermin sağlığı açısından kötü bir durum. Spermler testislerde durdukça, zamanla zayıflamaya başlıyor. Dolayısıyla, erkeklerin her iki ya da üç günde bir, boşalma yaşanması daha sağlıklıdır.

Uzmanlar; her iki günde bir ‘kaliteli’ sevişmeyi öneriyor. Bu noktada kadınların uyarılması çok önemli. Zira servikal mukus sayesinde sperm içeri girebilecek ve vajinal herhangi bir durumu önlemeye yardımcı olacak.

Yanlış egzersiz yapmak

Doğurganlığın için fit bir vücuda sahip olmak önemli, evet. Ancak, yaptığınız egzersizler düzenli olarak seni yoruyor ve hızlı tempodaysa, biraz yavaşlaman gerekebilir. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, vücudumuz zor bir egzersiz ile birlikte hamile kalamayacak kadar yeterli enerjiye sahip değil. Kendini zorlayarak egzersiz yapanlar arasında yüzde 24 oranında başarısızlık bulunuyor. Bu egzersiz yapmayı bırak demek değil. Yalnızca kendini yormadan egzersiz yapmayı tercih edebilirsin. Egzersiz matına uzandığında, hangi materyalden yapılmış olduğuna bak. Yeni yapılan bir araştırmada yoga matlarında kullanılan kimyasal maddenin doğurganlığı etkilediği ortaya çıkmış.



AMBITIOIUS KITCHEN

Az karbonhidrat tüketimi

Karbonhidratlı diyet listelerinin (karbonhidratın toplam kalori sayısından yüzde 45 daha az olduğu) doğurganlığı sağlayan hormon dengesini güçlendirdiği ve yarım kalan yumurtlamaya öncülük ettiği ortaya çıkmış. Günde bir öğün yoğun karbonhidrat içeren yiyecek tüket ve güzel kahvaltı yap. Orta boyda bir öğle yemeği ve az yapılan akşam yemeği; insülin seviyesini dengede tutarak doğurganlığı artırır. Uzmanlar kahve, alkol ve kırmızı eti diyet listelerinden çıkarıyorlar. Ancak tartışılacak bir araştırmaya göre; günde bir bardak kahve içen kadınlar, hamile kalma konusunda yüzde elli oranında şansa sahip. Bunun ardından gelen dokuz çalışma ise başarısız oldu. Aşırı alkol tüketimi de asla tavsiye edilmiyor. Çok fazla kanıt olmasa da az içki içmek bile doğurganlığı etkiliyor. Et endüstrisi; kırmızı et içerisindeki selenyumun doğurganlığa iyi geldiğini söylese de beslenme uzmanları onun yerine protein kaynağı olan bitkileri (kinoa vs) tüketmemizi tavsiye ediyor.

Diş macunun

Avustralyalı bilim adamlarının önemli bir keşfine göre; zayıf bir ağız sağlığı, obezite kadar doğurganlık için kötüdür. Bu nedenle bu yazıyı okuduktan sonra dişlerini daha kuvvetli fırçalayabilirsiniz. Ancak Harvard Üniversitesi’nin 2017 yılında yayınladığı bir rapora göre; aslında kullandığın diş macununun içeriği de bunu etkileyebilir. Sabun ve diş macununda bulunan antibakteriyel madde triklosan; yumurta rezervini azaltıyor. Buna rağmen, verdiği hasar kalıcı değil. 24 saat içerisinde etkisini yitiriyor. Organik diş macunu markalarına yönelerek, dişlerini fırçalamaya devam et.