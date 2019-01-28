Sen ağrıdan kıvranırken, aynı dönemde regl olduğunuz iş arkadaşın günü hiçbir sorun yokmuş gibi geçiriyor olabilir. (Sinirlenmek için bir neden daha!) Bu durumun altında yatan nedenleri mercek altına aldık!

PMS nedir? PMS belirtileri neler?

Regl öncesi dönemde başlayan ve regl dönemini de içine alan süre boyunca kadınlarda görülen bedensel ve ruhsal değişikliklere PMS adı veriliyor. PMS’nin başlıca belirtileri arasında göğüslerde hassasiyet, yorgunluk, duygu değişimleri, sinirlilik ve karın ağrıları görülüyor. Regl olan kadınların yüzde 60 ila 70’i bu belirtilerden bir veya birkaçından şikâyetçi oluyor. Ancak Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar, şikâyet ve belirtilerin kadından kadına ve regl döneminden regl dönemine Salar, “Bir kadına PMS tanısını koymak için, adı geçen bu belirtilerin en az üç menstruel dönemde izlenmesi gerek” diyor. PMS uzun süreli bir problem. Belirtiler bazı kadınlarda her regl dönemi öncesi beliriyor ve bu döngü menopoza kadar devam edebiliyor. Bazı kadınlarda ise 35 yaşından sonra belirtiler azalmaya başlıyor.

PMS hangi kadınları daha çok etkiliyor?

Sedromun şiddeti, belirtilerin çeşitleri ve sayısı, kadından kadına değişiklik gösteriyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan, PMS’nin nedeninin net olarak bilinmediğini ve regl döngüsündeki hormonal değişimin önemli bir neden olabileceğinin düşünüldüğünü söylüyor. Bunun sebebi ise menopoz ve hamilelik döneminde PMS’nin ortadan kaybolması. Temizkan, “Vitamin ve mineral yetersizliği (A ve B vitaminleri, magnezyum, çinko), hormonal dengesizlik (progesteron eksikliği), vücutta aşırı sıvı tutulması, prostaglandin ile nörotransmitter dengesizliği ve psikosomatik nedenler üzerinde duruluyor” diye ekliyor. Beyindeki bazı kimyasalların da PMS’de etkin rol aldığı düşünülüyor. Stres veya depresyon gibi duygu durum bozuklukları, doğrudan neden olmasa da şikâyetleri arttırıyor.

Serotonin seviyeleri PMS dönemini nasıl etkiliyor?

VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Kürşat Koç, beyindeki serotonin seviyelerinin bu duruma katkıda bulunabileceğini belirtiyor: “Serotonin, duygu durumu, yorgunluk ve iştah üzerinde etkili bir maddedir. Klinik olarak bilinmeyen depresyon durumlarının aylık değişimlerle birlikte PMS şikâyetlerini arttırdığını düşünüyoruz.”