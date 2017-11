NEDEN BALIK YEMELİSİN?

Deniz seni çağırıyor… Bu sesi duyabiliyor musun?

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırmaya göre, haftada iki kere veya daha fazla balık tüketen kadınlar, yaşa bağlı duyma kaybını yüzde 20 oranında daha az yaşıyor. Araştırmanın yazarı Harvard and Brigham and Women’s Hospital’dan Epidemiyoloji Uzmanı Sharon Curhan, “Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerini düzenli olarak tüketmek, kulaklara yeterli miktarda kan akışı gitmesine yardımcı olur. Bu da kulağı hasara karşı korur” diyor.

Somon, sardalya, mezgit, ton ve kalkan balığı Omega-3 açısından en zengin seçenekler.