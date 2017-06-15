NE KADAR YUMURTA YEMELİSİN?





Omlete bayılıyorsun diyelim. Kahvaltıda haşlanmış ya da sahanda yumurtadan vazgeçemiyorsun. Yumurtanın sağlık faydalarından elbette haberdarsın. Fakat aklına takılan tek bir soru var: Ne kadar yumurta tüketmek normal?

Aklındaki soru işaretlerini gidermek için, bu meseleyi The Small Change Diet kitabının yazarı Keri Gans’a sorduk. Gans’a göre, haftada bir karton yumurta tüketmende sorun yok. Gans, “Ortalama bir insan için günde 2 yumurta tüketilmesinde hiçbir sorun bulunmuyor.” diyor.

Ancak mesele bununla sınırlı değil. Çünkü mutlaka dikkate almanız gereken önemli bir nokta bulunuyor. Gans, “Kişi doymuş yağları hangi kaynaklardan aldığını görebilmek için tüm beslenme planını incelemeli.” diyor. Günde iki yumurta tüketmenizde sorun yok; fakat yumurtanızı yanında peynir ile birlikte tüketiyorsan, hem doymuş yağ hem de kalori miktarını bir hayli artırıyorsun demektir.

Yumurtanı bir miktar zeytin yağı, tuz, karabiber, biraz yeşillik, birkaç dilim avokado ve tam tahıllı ekmek ile birlikte tüketirsen, sağlıklı bir tercih yaparsın. Fakat yumurtanın yanında işlenmiş et ve peynir tercih ediyorsan, kalori ve yağ açısından fazla zengin bir öğün yaratıyorsun demektir. Dahası, yumurtanı tüm olarak tüketmekten ziyade sadece beyazını yemen de pek yardımcı olmayacak. Yumurtanın sadece beyazını tükettiğinde, yumurta sarısında bulunan birçok besinden de mahrum kalıyorsun. Çünkü, yumurtanın sarısında en az yağ kadar yağda çözünebilir vitaminler de bulunuyor ve yağdan kurtulmak adına bu vitaminleri de göz ardı etmiş oluyorsun.

Son olarak şunu belirtelim: Ne kadar yumurta tüketmen gerektiği sorusu, beslenme planının tamamı göz önünde bulundurulmadığı zaman yanıtsız kalıyor. Büyük boy bir yumurtada 5 gram yağ, 6 gram protein ve 80 kalori bulunuyor. Yani, diğer besinlerden yeterli miktarda yağ ve protein alıyorsan, kahvaltıda 5 yumurtalı omlet yemeniz pek de mantıklı değil. Fakat ihtiyacın olan proteinin bir kısmını karşılayabilmek için yumurta tüketiyorsan, kapıdan çıkmadan önce fazladan bir adet yumurta tüketme konusunda da için rahat olsun.

