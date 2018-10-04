NE KADAR KAFEİN TÜKETMELİYİZ?





Tüketmen gereken kafein miktarına açıklık getiriyoruz.

Kafeinin spor performansına yardımcı olduğu bir gerçek. Hatta dünyanın en çok tüketilen farmokolojik ajanı da kendisi…

Kafein, spor yapanları nasıl etkiliyor?

Kafeinin bisikletçilerde dayanıklılığı ve zamana karşı yarışma performansını geliştirdiği, koşucularda dayanıklılığı yükselttiği, kürekçilerde performans sürelerini iyileştirdiği, beş dakika ya da daha fazla süren bisiklet ve koşu etkinliklerinde performansı artırdığı, 10 saniyeden daha az süren sprint ve güç etkinliklerinde ise güç çıkışını, hızı ve gücü artırdığı görüldü (bu arada, kafeinin 15 saniye ile 3 dakika arasında süren sprint ve güç etkinliklerinde hiç etkisi olmadığı, hatta negatif etkisi olabileceği görüldü).

Tenis oyuncularında, kafein doğru vuruşu, hızı, çevikliği ve korttaki genel başarıyı artırır. Ayrıca oyuncular oyunun ilerleyen aşamalarında daha enerjik hissederler. Kafein “algılanan efor oranını” ya da çalışmanın aslında ne kadar zorlu hissettirdiğini azaltır, bu da temelde kendini daha sert ve daha hızla zorlamanı sağlar.

Günde tüketilmesi gereken kafein miktarı

Maalesef, çoğu kişi günlük olarak yaklaşık 238 mg kafein alır, bu da 2-3 bardak kahveye eşittir. İnsanların yüzde 20-30’u da günlük 600 mg gibi yüksek bir miktarda kafein (yaklaşık yüzde 71’i kahveden, yüzde 16’sı çaydan ve yüzde 12’si alkolsüz içecekler ve enerji içeceklerinden) alıyor. Oysa ki etkili olacak en düşük kafein dozu vücut ağırlığının her kilogramı için 1 mg’dir. Örneğin 68 kilogramlık bir atlet için bu, küçük bir bardak kahveye eşittir.

